2 yaşındaki Helin 4. kattan düşerek öldü

Karabağlar ilçesinde, pencereye çıkan 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin kilidinin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Nadide Uztemur'un büyük çocuğunun tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada, diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Bu sırada ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca Helin, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, apartmandan indiğinde, kanlar içindeki Helin'i görünce sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık görevlileri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı. Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muavin midibüsün altında kaldı

Denizli'nin Çal ilçesinde, dengesini kaybederek midibüsten düşen muavin Ramazan Doğru, hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril- Denizli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüslerde yevmiye usulü muavin olarak çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden R.İ. yönetimindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi. Yolculardan ücretleri toplayan Doğru, iddiaya göre paraları şoföre teslim ettikten sonra Çivril istikametine giden başka bir araca binmek için Denizler Mahallesi yakınlarında inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Doğru, açılan kapıdan düşerek midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü R.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.