2019 Faaliyet Raporu oylandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs salgınının başladığı Mart ayının ardından ilk oturumunu Kültürpark Fuar alanı 1 No’lu Hol’de gerçekleştirdi. Başkan Soyer Karşıyaka'da TOKİ tarafından satılan araziyle ilgili, “Karşıyaka Belediyesi’ni yalnız bırakmayacağız” dedi. Toplantıda 2019 yılı Faaliyet Raporu oylandı.

Başkan Tunç Soyer’in yönettiği oturumda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, koronavirüs salgını süresince belediye tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran’da toplanamayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, üç aylık aranın ardından ilk oturumunu, Kültürpark Fuar alanı 1 No’lu Hol’de gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında meclis üyeleri, toplantıya maske takarak katıldı. Masalar arasında da boşluk bırakıldı. Oturumu yöneten Başkan Tunç Soyer, yapılacak fiziki düzenlemelerin ardından Ağustos ayındaki meclis toplantılarını yeniden Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir faaliyetleri

Oturumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir’in koronavirüs salgını sürecinde örnek bir dayanışma sergilediğini belirtirken, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana belediye tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küresel salgın döneminde birçok kesime dokunduğunu belirten Gökçe şunları kaydetti:

33 bin 825 aileye 400 liralık nakdi yardım yapıldı. Bu sayı yeni tespitlerle 40 bine kadar çıkacak. Halkın Bakkalı üzerinden 44 bin 874 adet gıda paketi bağışı alındı. Gıda malzemesi bağışlarıyla birlikte 207 bin 770 aileye gıda paketi dağıtıldı. 262 bin 552 adedi Halkın Bakkalı aracılığıyla olmak üzere 422 bin 150 kişilik iftar paketi dağıtımı yapıldı. Öncelikli mahallelerde 82 bin 500 adet sıcak çorba dağıtıldı. Sebze ve meyveden oluşan 5 bin adet Direnç Paketi dağıtıldı. İlk sokağa çıkma yasağı esnasında 106 bin ekmek dağıtıldı. Askıda Fatura uygulaması ile 13 bin 37 ihtiyaç sahibinin 1,2 Milyon liralık faturası ödendi. İmkanı kısıtlı olan öğrenciler için Askıda İzmirim Kart uygulaması başlatıldı ve şimdiye kadar 10 bin lira tutarında kart yüklemesi yapıldı.”

Üreticiye gönüllü destek

Çiçek üreticilerinden alınan 50 bin saksı sardunyanın, Anneler Günü’nde, annelere hediye edildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, gönüllülük esaslı çalışmalara da değinerek, “459 gönüllü vatandaş ile Kemalpaşa’daki 21 köyde 95 üreticinin kiraz hasadına destek olundu. Seferihisar’da enginar hasadına destek verildi. Sağlık çalışanlarına ulaşım, konaklama, ücretsiz otopark desteği verildi. 3 milyon 400 bin adedi Meslek Fabrikası’nda olmak üzere, 6 milyon 750 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı. Kamu kurumlarının ve işyerlerinin dezenfeksiyon çalışmalarında 70 bin litre dezenfektan kullanıldı” dedi.

Gelirlerde büyük kayıp

Buğra Gökçe koronavirüs salgını nedeniyle belediye gelirlerinin azaldığını belirterek, şunları söyledi: “5 Mart’ta günlük 1 milyon 985 bin olan toplu ulaşım biniş sayısı, sefer sayıları çok azalmamasına rağmen 200 binlere kadar geriledi. Normalleşme sonrasında bile günlük yolcu sayısı ancak 900 bin civarına yükseldi. Mart, Haziran aylarını kapsayan dönemde yüzde 65 biniş kaybı ile yaklaşık olarak 177 milyon lira biniş gelir kaybı yaşandı.”

Koronavirüs salgını döneminde su gelirlerinin de yüzde 55 oranında azaldığını vurgulayan Gökçe, “Genel bütçe vergi gelirleri düştüğü için Maliye ve İller Bankası’ndan gelen gelirlerimiz de geçen yıla göre yüzde 15 reel azaldı. Pandemi sürecinde özel tüm faaliyetlere ve malzeme alımlarına toplam 150 milyon lira harcandı. Gelirlerimizdeki azalma ve pandeminin getirdiği zorunlu giderler nedeniyle bütçe tüm ülkeye benzer biçimde açık oluştu. Bu açık borçlanarak giderilmeye çalışılıyor” dedi. Salgın sürecinde Büyükşehir Belediyesi kimi yatırımlara da öncelik verdi. Gökçe, “Yılbaşından bu yana toplam 1 milyar 245 milyon liralık harcama yaparak, yatırımlarımıza devam ettik. Bu süreçte çalışmalar biraz yavaşlasa da Narlıdere Metrosu’nun yüzde 59’u tamamlandı” dedi.

Karşıyaka’ya destek

Gökçe’nin sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda gündem dışı söz alan CHP’li Meclis Üyesi Murat Aydın, Karşıyaka’da bulunan ve TOKİ tarafından satışı gerçekleşen arazilere ilişkin görüşlerini paylaştı. İmar planlarında spor tesisi ve rekreasyon alanı olarak görünen arazilerin 112 milyon liraya satılmasının soru işaretleri uyandırdığını belirten Aydın, İzmir’in geçmişte İstanbul’un yaşadığı süreçleri yaşamaması gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, söz konusu araziyle ilgili, “Murat Bey’in ifade ettiği dilekler çerçevesinde tüm meclis üyelerimizi aynı şekilde hassasiyete davet ediyorum. Karşıyaka Belediyesi’ni yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı Faaliyet Raporu oylandı. Meclis toplantısının ardından İZSU Genel Kurulu da yapıldı.

Dayanışmaya 120 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde tüm dayanışma faaliyetlerine 120 Milyon lira harcadığını açıklayan Buğra Gökçe, vazgeçilen kurum gelirlerini de açıkladı. Su borcu olan 14 bin 298 abonenin suyunun geçici olarak bağlandığını açıklayan Gökçe, 268 bin 163 abonenin ise su kesme işleminin ertelendiğini belirtirken, belediyenin sahip olduğu mülklerin kiraları ve ilan ile reklam vergilerinin de ertelendiğini aktardı.

