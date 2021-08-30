30 Ağustos Zafer Bayramı Karşıyaka'da coşku ile kutlandı

Karşıyakalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladı

İlçedeki ilk tören, sabah saatlerinde Karşıyaka Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirildi. Protokol tarafından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıldı. Ardından Karşıyaka Belediyesi geniş katılımlı bir kortej gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, gaziler, meclis üyeleri, partililer ile vatandaşlar, Çarşı içinden geçerek Karşıyaka İskele’ye yürüdü. Ellerindeki Türk Bayrakları ile Çarşı’yı kırmızı-beyaza boyayan Karşıyakalılara, Belediye Bandosu eşlik etti. Çevre apartmanlardaki vatandaşlar ve esnaf da alkışlarla coşkuya ortak oldu. Öte yandan Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, bugün (30 Ağustos Pazartesi) saat 18.00’da Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi’nde ‘Zafer Bayramı Kano Yarışı’ gerçekleştirilecek.

“İZİNDEYİZ ATAM!”

Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: “Canım Karşıyaka, toprağına kurban olduğum Karşıyaka... Bu toprağın aziz insanları, aziz kahramanları Zühtü Işıl’ları, Fikri Altay’ları, Fahrettin Altay’ları, hepsini minnetle, rahmetle anıyorum. Onların devamında burada görev almak büyük bir onur. Lütfen onlar için dua edelim. Onların ideallerinin gerçekleşmesi için dua edelim. Milletimiz için, ülkemiz için dua edelim. Büyük Ata’m! Çok teşekkür ederiz gösterdiğin kahramanlık için, vatanımızı kurtardığın için... Sana minnettarız ve yaşadığımız sürece senin izinden yürümeye devam edeceğiz.”

“HEPİMİZE KUTLU OLSUN”

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç da “Başta, “Zafer; zafer benimdir diyebilenlerindir!” diyerek bizlerin bu haklı gururu yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün bayram, bugün esaretten kurtuluşumuzun bayramı. Bugün; başka ülkelerin mandası olmamak için var gücüyle savaşan insanlarımızın kanlarıyla yazdıkları destanın bayramı. Bu büyük zafer, Türk Milleti yaşadığı sürece var olacak. Hiçbir güç bu şanlı zaferin önüne geçemeyecek. “Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir” diyen bir liderin kazandığı zafer hepimize kutlu olsun” diye konuştu.