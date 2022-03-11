4 bin akaryakıt istasyonu kapanma noktasında! 50 bin kişi işsiz kalacak!

Son dönemde yükselen akaryakıt fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiren akaryakıt sektöründe 4 bin istasyonun kapanma noktasına geldiğini belirten Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, sektörde sürdürülebilirliğin olmadığını ve böyle devam ederse akaryakıt istasyonlarının yerini binaların ve gökdelenlerin alabileceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, son dönemde yükselen akaryakıt fiyatları ve artan maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren ve batma noktasına gelen akaryakıt bayilerinin son durumunu anlatmak ve sektörün taleplerini dile getirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Sendika Merkezi’nde gerçekleşen ve PÜİS Genel Başkan Başdanışmanı Kemal Buluğ ile PÜİS İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Turcan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, artan maliyetler ve azalan kar marjları nedeniyle son dönemde yüzlerce akaryakıt istasyonunun kapattığı, 4 bin civarında istasyonun da kapanma noktasında olduğu vurgulandı. Ege Bölgesi’nde ise 50’ye yakın akaryakıt bayisinin işletmesini kapattığı bilgisi verildi.



Milyarlarca liralık yatırımlar da yok olmak üzere



Türkiye genelinde 800’e yakın akaryakıt istasyonu işletmesini kapattığını fakat şu ana kadar EPDK’dan lisans iptali olmadığını dile getiren PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, “Ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında 180 bin ila 200 bin kişi arası istihdam etmektedir. Son yaşanan olaylar neticesinde yüzlerce istasyon kapanmış olup, 4 bin istasyon daha kapanma noktasındadır. Bu istihdamın devamlılığı risk altında olup, milyarlarca liralık yatırımlar da yok olmak üzeredir. Bu istasyonların kapanması halinde; yaklaşık 4 milyar dolarlık milli servet kaybı yaşanacak, istihdam olarak da tahmini 50 bin çalışanımız işsiz kalacaktır. Dolayısıyla birçok noktada vatandaşlarımız da bu hizmetlerden faydalanamayacak ve zorluklar yaşayacaktır” dedi. Ege Bölgesi’nde de en son Urla’da, Ödemiş’te ve Bergama’da da aynı şekilde bayilerin kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Aslan, “Ege Bölgesi’nde kapatan akaryakıt bayi sayısı 50’ye yakın. Artık kapatmalar kent merkezine doğru geliyor. Ödemiş veya Bergama'da bir istasyon kapattı diyelim en yakın istasyon 30-35 km ötede olacak. Bir köylü, çiftçi ne yapacak? Köyüne, evine nasıl ürün götürecek?” diye konuştu.

İstasyonlar zarar ediyor

Bayi ve ana dağıtım şirketi toplam kar marjının yüzde 6 olduğunu belirten Aslan, “Bunun yüzde 3’lük kısmı bayiye kalmakta olup, bir istasyonun işletme giderleri yüzde 5’tir. Günde ortalama 10 bin litre satış yapan bir istasyon ayda yaklaşık 60 bin TL zarar etmektedir. Bu ticaret sürdürülebilir değildir. Bayiler şu anda riskli sektör olduğu gerekçesiyle bankalardan kredi kullanamıyor. Çok güçlü değil, bankalardan kredi kullanamıyorsunuz. Artık akaryakıt bayileri inşaat firmalarıyla görüşüp, akaryakıt istasyonunu yıkıp, yerine inşaat yapmak üzere görüşmeye başladılar. Yakın bir dönemde böyle giderse, akaryakıt istasyonlarının yerini binalar, gökdelenler alabilir. Çünkü kira bedelleri başta olmak üzere karlılığı daha fazla. Şehir içindeki istasyonlarımızı belki arsa değerine çevireceğiz belki ama hepsinin böyle bir değeri yok. Onlar ne yapacak?” ifadelerini kullandı.



Satışların yüzde 70'i kredi kartına

Bayilerden, yüzde 3’lere kadar varan kredi kartı komisyon oranlarının kesildiğini ve bu durumun bayileri zorladığını ifade eden Aslan, “Şu an satışlarımızın yüzde 70’e yakını kredi kartı ile yapılıyor. Akaryakıtta taksit yok. Biz nakit alanla, kredi kartıyla ödeme yapanların ödediği ücretin farklı olmasını istiyoruz. Sadece bu hafta Ege Bölgesi’nde 70-80 bayi pos cihazlarını söktü, ‘Kredi kartıyla satışlarımız yoktur’ dediler. Kim nakit bin lirayı cebinde taşır bilemiyorum. Bu işlerimizi olumsuz etkileyecektir. Şu an net yüzde 40 satışlarımızda azalma var. Biz yüzde 15 entegre kârlılığımız olsun istiyoruz” dedi.

Kaçakçılığın engellenmesine yardımcı olacak

9 Mart 2022 tarihinde EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’ın canlı yayında akaryakıt bayilerinin serbest piyasada kendi fiyatlarını belirlediklerini ilettiğini söyleyen Aslan, “Bizler de; meslektaşlarımıza, vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kendi satış fiyatlarını belirleyebileceklerini söylüyoruz. Bununla beraber; bayilerin ayakta kalıp ticaretlerine devam edebilmesi için aşağıdaki uygulamaların devreye alınması şarttır. Kredi kartı komisyon maliyetleri; nakit ve kredi kartlı satışlar için ayrı fiyat olmalıdır. Nakliye fiyatları; nakliye ücretleri kar paylarının dışına alınmalı, kilometre bazında fiyat artışı olmalıdır. Aliağa’dan akaryakıt istasyonuna kadar olan mesafe satış fiyatına eklenmelidir. KDV’nin; yüzde 18’ den yüzde 8’e düşürülmesi ve aradaki farkın bayii karlılığına eklenmesini sektör olarak talep ediyoruz. Bu uygulama gerçekleştiği takdirde, akaryakıt üzerinden yapılan mali kaçakçılığın engellenmesine de yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.



İstasyonların kapanması söz konusu

PÜİS Genel Başkan Başdanışmanı Kemal Buluğ ise, bayilerin teminat uygulamasıyla ilgili de sorun yaşadıklarını belirterek, “Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni açılan bir istasyondan 1 milyon TL’lik teminat mektubu alacak. Mevcut istasyonlardan ise yıllık cirosunun binde 1’i oranında teminat mektubu istenecek ama bu teminat mektubunun süresiz olması isteniyor. Bankalar ise akaryakıt istasyonlarını riskli olarak gördükleri için teminat mektubunu süresiz vermek istemiyor. Böyle olursa, teminatı birçok akaryakıt bayisi veremeyecek. EPDK, bu bayilerin lisanlarını iptal edecek ve bu istasyonların kapanması söz konusu olacak. Akaryakıt sektörünün kökünden yeni bir düzenlemeyle kârlılıktan işletmeye kadar yeni bir düzenlemeyle ele alınması, konuşulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.