5021 Sokak’ın çehresi değişti

Karabağlar Belediyesi, “her mahalleye eşit hizmet” yaklaşımı kapsamında yol yapım ve genişletme, istinat duvarı ve kaldırım çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, programa uygun olarak ve belediye olanaklarıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karabağlar’ın en yüksek rakımlı noktalarından İhsan Alyanak Mahallesi 5021 Sokak’ta da, araç trafiğinin rahatlaması amacıyla daralan yerlerde yol genişletme çalışması yapıldı. Ayrıca yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla yol profiline uygun olarak istinat duvarı, kaldırım, bordür düzenlemeleri gerçekleştirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yapılan işten duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalar nedeniyle Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, olanaklar ölçüsünde ilçenin noktasına ulaşmaya ve hizmetleri vatandaşlara eşit şekilde sunmaya özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Bunları yaparken mümkün olduğunca belediye olanaklarımızı kullanmaya gayret ediyoruz. Böylece hizmetlerin verimliliği ve devamlılığı sağlanmış oluyor. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.