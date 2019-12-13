7 bin öğrenciye sıfır atık" eğitimi

Ege Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bornova'daki 16 okulda öğrenim gören yaklaşık 7 bin ortaokul öğrencisinin daha temiz bir dünya için neler yapması gerektiği öğretilecek.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Bornova'daki ortaokullardaki sıfır atık eğitimi verilecek. EÜ öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik projenin protokolü Ege Üniversitesi Eski Senato Salonunda imzalandı. Törene EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz ve 16 okulun müdürleri katıldı.

Sorumluluğumuz

Protokol imza töreninde konuşan Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, "ÇEVMER, üniversitemizde çevre ile ilgili çok aktif çalışan bir birimimiz. Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çok değerli bir protokole imza atıyoruz. Çevre ve sıfır atık bilincini gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak adına önemli bir protokol yaptığımızı düşüyorum ve bu işbirliğinin üniversitemize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Kadir Kadıoğlu da böyle bir proje için bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti, şöyle dedi: "Çevre, bizim için çok önemli.Bu kapsamda Ege Üniversitesi ile yararlı anlaşmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre duyarlılığı

ÇEVMER olarak çevre konusunda pek çok toplantıya ve seminere ev sahipliği yaptıklarını belirten Prof. Dr. Dinçer Ayaz da şunları sööyledi: "Üniversite üst yönetimimizin bu konuda bizlere büyük destekleri var. Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 'Sıfır Atık' projesi hayata geçirildi. Ülkemizin pek çok kurumunda bu proje artarak uygulanmaya devam ediyor. Sıfır atık demek, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir çevre demektir. Sıfır atık ile ürünlerin geri kazanımı ve ekonomiye katkı sağlamak mümkün. Bu proje, sıfır atık konusunda üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen ilk proje olma özelliği taşıyor. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

İşte o okullar

Proje ile sıfır atık eğitimi alan öğrencilerin, bu eğitimlerde öğrendiklerini davranışlarına yansıtması hedefleniyor. Proje kapsamında; 80.Yıl Bornova Ortaokulu, İsmet Sezgin Ortaokulu, Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu, Bornova İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu, Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu, Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, Şehit Erol Olçok İ.H. Ortaokulu, Şehit Erkan Er Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu, Nihat Gündüz Ortaokulu, Doğanlar Hacı Yaşar Kandur Ortaokulu, Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokullarında toplam 6 bin 643 öğrenciye eğitim verilecek.