88 aileye 3'lü beyaz eşya seti dağıtılacak

Bayraklı Belediyesi depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Arçelik ile yapılan iş birliği kapsamında ihtiyaç sahibi 88 ailenin temel beyaz eşya ihtiyaçları karşılanacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, deprem sonrası dayanışmasıyla ortak sorunlarda nasıl birlik olunduğunu gösterdi. Bu birlik ülke genelinden gelen desteklerle büyüdü. Gücümüze güç katan herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi. Bayraklı Belediyesi ve Arçelik dayanışmasıyla hayata geçirilen uygulamada ihtiyaç sahibi aileler belediyeye başvuranlar ve durumu tespit edilenler arasından belirlendi. İzmir bayilerinin de destekleriyle bu çerçevede depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedelerden yeni evlerine çıkan 88 ailenin buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon ya da set üstü ocak ihtiyaçları karşılanacak. İsteyen vatandaşlar termosifon, isteyenler de set üstü ocağı tercih edebilecek. Eşyalar, vatandaşların yeni evlerine teslim edilerek, ekipler tarafından kurulacak.

'Büyük bir aileyiz'

İzmir'deki yıkıcı depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını ve ilk günden itibaren gerek enkaz alanlarında, gerekse çadır bölgelerinde vatandaşları hiç yalnız bırakmadıklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz büyük bir aileyiz ve bunu ortak acılarımızda, yaralarımızı sararken bir kez daha gördük. İlk andan bu yana büyük öz veriyle çalışan ekiplerimiz; pandemiye rağmen, gece gündüz demeden hizmet vererek depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu süreçte bize destek olan Arçelik gibi tüm firmalarımıza, yardımseverlerimize, gönüllülerimize, minnettarız. Bu zorlu süreci dayanışmayla atlatacağız" dedi.