'90 dakika' kalktı 120 dakika geldi

Tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapan, ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesini öngören yeni toplu ulaşım sistemi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı. İndirim ve aktarma avantajı süresi ise 90 dakikadan 120 dakikaya çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücret sistemini ve tarifesini değiştirdi. İndirim ve aktarma avantajı sağlayan süre 90 dakikadan 120 dakikaya çıkarılırken, tam tarifedeki ilk biniş ücreti de 3,56 TL’den 3,46’ye indirildi. Sadece tam biniş yapanların, ilk binişten sonra birinci ve ikinci aktarmalar için 50’şer kuruş ödemesine karar verildi. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde değişiklik yapılmadı. Bu gruptakiler aktarma ücreti de ödemeyecek. Yeni sistem 1 Eylül’den itibaren uygulamaya konulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Meclis’te bir müjde de verdi. 304 yeni otobüs alımıyla ilgili ihaleye çıkıldığını ve ihaleye itiraz süresinin dolduğunu söyleyen Soyer, “Bir iki hafta içinde 304 yeni otobüsün alım ihalesini imzalayacağız” dedi.

Soyer: Hasılat kaybı var

Meclis’te konuşan Başkan Tunç Soyer, sistem ve tarife değişikliğinin özellikle pandemi sonrası kötüleşen ekonomik tabloyla birlikte bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Mart-Temmuz arası beş aylık süreçte 2019’un aynı dönemine göre 225 milyon TL’lik hasılat kaybı yaşandığını belirten Başkan Soyer, “Üç büyükşehir içinde en ucuz toplu ulaşım İzmir’dedir. Dolardaki artış yüzde 35, avrodaki artış yüzde 40, altındaki artış ise yüzde 97. Türkiye’de her şeyin fiyatında ciddi bir artış var. Biz geliri gideri dengelemek zorunda olan bir kamu kurumuyuz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metro hattını kendi özgücüyle yaptığını ve İzmir’in bu konuda Türkiye’deki tek şehir olduğunu söyleyen Başkan Soyer, toplu ulaşım sisteminin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Muhtar İzmirim Kart’a düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce başlattığı ve muhtarların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan Muhtar İzmirim Kart uygulaması da Sayıştay’ın uyarısı üzerine mevzuatta düzenleme yapılarak tekrar oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen düzenleme uyarınca muhtarlar yine toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaya devam edecek. Muhtarların toplu ulaşım maliyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacak.

Meclis, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım ücretinin 1 kuruş olmasına da oy birliğiyle karar verdi.



