Aile hekimlerinden yeni yönetmelik tepkisi!

‘İş yükünü ölçüsüz arttıran, gelir kaybına neden olan, Aile Hekimlerini susturan sözleşme feshini kolaylaştıran ceza sözleşmesini reddediyoruz’ basın açıklaması 7 Temmuz 2021 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda yapıldı

Basın Açıklamasına İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel ve Oda Avukatı Mithat Kara katıldı. Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Aile sağlığı merkezlerinde yeni görev tanımlarıyla iş yükünü artıran ekonomik anlamda, kayıplara neden olan ve sistemdeki aksamaları dile getiren kamu oyuyla paylaşan aile hekimlerini cezalandıran bu şekilde uygulamalarla sözleşme feshini kolaylaştıran yeni yönetmelik değişikliğini reddeddiğimizi ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. dedi.

Basın açıklamasını Dr. Nuri Seha Yüksel okudu. Yüksel, "Aile Hekimliği, sürekli olarak aile sağlığı merkezi çalışanlarının aleyhine değişen yönetmeliklerle kanuni dayanağı olmayan ihtar puanı cetveline göre verilen keyfi cezalarla yönetilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerinin yönetiminden anladığı budur. 30 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bu anlayışın bir ürünüdür. Reddediyoruz" dedi. "Üzerinde hiç çalışılmadığı anlaşılan kronik hastalık izlemleri ile ölçüsüz arttırılan iş yükü aile hekimlerinin sürdürebilecekleri bir durum değildir" diyerek sözlerini sürdüren Yüksel, bu yönetmeliğin hekimlerinin gelirini azaltacak bir kandırmacadan öteye gitmeyeceğini söyledi. "Bu yönetmelikle Aile Hekimlerinin görevleriyle ilgili olarak basına demeç vermesi, sosyal medya paylaşımı yapması, tweet atması durumunda 50 ihtar puanı ile cezalandırılacağı, bunun iki kez tekrarlanması durumunda ise sözleşmenin fesih edileceği belirtilmektedir. Gerçek durumu yansıtan verilere ulaşamadığımız pandemide, paylaşımlarla ortaya çıkan gerçeklerin Sağlık Bakanlığında yarattığı rahatsızlığın bu cezaların verilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Halkın sağlığını tehdit eden durumları gizlemeye çalışan ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu zihniyeti reddediyoruz" dedi.

Kişilerin Aile Hekimleri hakkında suçlamalarda bulunması ve bu durumun iki kez yaşanması durumunda sözleşme fesihlerinin gerçekleşebilecek olmasının büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Yüksel, "Bu yönetmelikle Entegre hastanelerde sağlık hizmeti sunan aile sağlık çalışanları nöbet görevlerini yerine getirmedikleri taktirde mazeretlerinin olup olmadığına bakılmaksızın sözleşme feshi ile karşı karşıya kalacak. Bu mantık ve insaf dışı uygulamayı kabul etmek mümkün değildir.Yeni çıkan yönetmelikle cezaevinde çalışan aile hekimlerinin gider ödemeleri yüzde 80 düşürülerek, ellerine geçen ücret azaltılmıştır. Zor şartlarda, zor bir görevi yerine getiren aile hekimlerinin bu şekilde adeta cezalandırılması üzüntü vericidir" diye konuştu. Ceza yönetmeliğini reddettiklerini vurgulayan Yüksel, "Sistemindeki birçok yanlışa, yetersiz mekân, yetersiz personel ve yetersiz ekipmana rağmen mesleğinin gereklerini en iyi şekilde yapan aile hekimleri, anlamsız cezaları ve ölçüsüz iş yükü artışlarını içeren bu ceza yönetmeliğini hak etmiyor. Reddediyoruz" dedi.

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara da, “Bakanlığın ilk hediyesi hekimlere 50 ihtar puanını reva görmek. Bunun vicdanla açıklanacak bir durumu yok, ama hukuksal çerçevede baktığımız zaman özgürlük kavramıyla da çelişen bir yönetmelik görüyoruz. Getirilen bu düzenlemenin aile hekimlerini susturmak amacıyla olduğunu görüyoruz. Sözleşmenin yenilenmemesi maddesi mevzuata yeni girdi bu düzenleme şunu içeriyor eğer bir aile hekimi 5 kez ceza almışsa müdürlükte bir komisyon oluşturuyor ve aile hekimin sözleşmesinin yenilip yenilenmemesini değerlendirecek. Ama bu komisyon kimlerden oluşacak belli değil” diyerek hukuksal süreci başlatacaklarını söyledi.

Basın açıklamasına destek veren İZAHED Yönetim Kurulu Başkanı Funda Müftüoğlu, “Pandemi döneminde izin bile kullanmadan aile hekimlerine yönelik bu yönetmelik sorunları çözmek yerine arttıracak niteliktedir. Bu ceza yönetmeliğini kesinlikle reddediyoruz. Bu yönetmelik hızlıca yeniden gözden geçirilmeli ve iptal edilmesini talep ediyorum” dedi.

İzmir Tabip Odası Aile Hekimi Komisyon Başkanı Sibel Uyan ise, “Ekonomik kayıplarımız var bunların karşılanmasını istedik, pandemiyle destek istedik,aşı ile yaşadığımız problemleri halkla paylaştık ama bunun karşılığında susturmaya çalışıyorlar. Biz daha önce de susmadık yine susmayacağız. Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz” diye konuştu.