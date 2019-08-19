AK Parti'den Soyer'e tepki: Yazık, çok yazık...

İzmir Büyükşehir Belediyte Başkanı Tunç Soyer'in Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması durumunun ardından yaptığı açıklamaya AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Atilla Kaya’dan tepki geldi.

Kaya, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir dayanışma çağrısı yapmaktadır. Kimlerle dayanışılacaktır, yazık, çok yazık. Bu CHP, Atatürk'ün kurduğu CHP değildir. Atatürk'ün kurduğu CHP ile arasında sadece isim benzerliği vardır" dedi.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehirlerinin belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dayanışma mesajı yayınlamasına bir tepki de AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Atilla Kaya’dan geldi.

Kabul edilebilir bir şey değil

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya şunları söyledi:

"Kandil'in talimatı ile mevzuatta yeri olmayan sözde eşbaşkan atadılar. Terörist cenazelerine katılıp saygı duruşunda bulundular. PKK marşları söylediler. Teröristlerin adlarını park ve caddelere verdiler. PKK'lı teröristlerin yakınlarına iş verip ekonomik destek sağladılar.

Şehit yakınlarına mobbing uygulayıp işten çıkarttılar. Şanlı bayrağımızı belediye personelinin kimlik kartlarından ve resmi internet sitelerinden kaldırdılar. Belediyenin tüm imkanlarını terör ve teröristi destekleyecek şekilde kullandılar.

Evrensel hukuk ve demokrasi kuralları gereği, terör örgütüne üye olan, terör örgütü adına faaliyet yürüten, yardım ve yataklık yapan, terör örgütünün propagandasını sürdüren herkese karşı hukuk gereğini yapar. Yasalar istisnasız her vatandaşa eşit şekilde uygulanır.

Hukuk devletinde hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü ve ayrıcalığı yoktur. Bu seçilmişler için de, atanmışlar için de, istisnasız herkes için böyledir. Türkiye Cumhuriyeti, bin yıllık devlet geleneğine sahip bir hukuk devletidir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmıştır.

Bu karara ilk tepki tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de CHP'lilerden geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir dayanışma çağrısı yapmaktadır. Kimlerle dayanışılacaktır, yazık, çok yazık. Bu CHP, Atatürk'ün kurduğu CHP değildir. Atatürk'ün kurduğu CHP ile arasında sadece isim benzerliği vardır."