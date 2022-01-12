AK Partili Keseli: "Karşıyaka Belediyesi sınıfta kaldı”

Karşıyaka Belediye’sinin son bir yılını değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Didem Keseli, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka'da CHP adına faaliyet gösteren tüm unsurların 2021 yılında sınıfta kaldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Karşıyaka Belediyesi’nin ve Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın son bir yılını değerlendirdi. İlçe binasında düzenlenen basın toplantısına İlçe Başkanı Keseli’nin yanı sıra AK Partili Karşıyaka Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda mevcut belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Keseli, “Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka'da CHP adına faaliyet gösteren tüm unsurlar 2021'de sınıfta kalmıştır. Karnesiyse ibret niteliğinde kırık notlarla, Karşıyaka halkının hafızasına kazınmıştır. Karşıyaka Belediyesi 3 yılda ilçemize bir kazık çakmaktan acizken, Büyükşehir tarafından çakılan tek kazıksa, Soğukkuyu'da göğe uzanan borulardır. Geçtiğimiz hafta göreve gelişinin üstünden bin günü geride bırakan Sayın Tugay, geleceğe dönük söylemleriyle binbir gece masallarını sürdürmektedir. Umarım 2022, Karşıyaka'da masalların bittiği, gerçeklerin başladığı bir yıl olur” dedi.

Vatandaş off-road yapıyor

İlçedeki sorunlara dikkat çeken Tugay, “Türkiye'nin emlak değeri en yüksek ilçelerinden biri olan Karşıyaka'da vatandaş, arabasına her bindiğinde ara sokaklarda ve caddelerde adeta off-road yapmakta, çukurlardan kaçabilmek için efor sarf etmek zorunda kalmaktadır. En ufak yağmurda bu çukurlarda biriken sular, sokakta yürümeye çalışan vatandaşa çamur olarak geri dönmektedir. Çöp sorununa da değinmeden edemeyeceğim. Sahilimize şöyle bir çıkın bakın... Hava birazcık güzelse, çöp kovalarının neredeyse tamamını taşmış olarak görürsünüz. Sahilden birazcık şöyle yukarı çıktığımızdaysa çocuk parklarının yanı başındaki çöp konteynerlerini dahi son derece sağlıksız bir şekilde dolu olarak göreceksiniz” diye konuştu.

Keseli’den trafik eleştirisi

Karşıyaka'nın trafik sorununa de dikkat çeken Keseli, “Girne Bulvarı, Ordu Caddesi, Serinkuyu Kavşağı, Mavişehir giriş ve çıkışında Karşıyakalının artık sadece vakti değil, adeta ömrü gidiyor. Trafik sorununu daha önce toplu ulaşım eksikliğine bağlayan Sayın Tugay, bugün aynı şekilde bu sorunu Tunç Soyer yönetimine bağlayabilecek midir? Yoksa vatandaşa arabaya binmeyin mi diyecektir? Soruyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Karşıyaka Belediyesi’yle ilgili Sayıştay raporuna da değinen Keseli, “Öyle görüyoruz ki Sayın Cemil Tugay, Karşıyaka'yı yönetmekten vazgeçmiş, sıkılmış ve artık top çevirmeye başlamıştır. Bakın yakın zamanda Sayıştay raporu elimize geldi. Gerek benim yazılı olarak yaptığım değerlendirmem, gerekse de Karşıyaka Belediye Meclisi'nde meclis üyelerimizin tepkisi sizlerin mecralarında yer aldı. Çok detaya girmeden hatırlatmam gerekirse, Karşıyaka'da ihalesiz doğrudan temin oranı, toplam mal alımının yüzde 42'sini bulmuş, yasal sınırlar mal alımında 2 kat, yapım işlerinde 3 kat aşılmıştır. Hazırlanan Sayıştay Raporu'nda çok sayıda kalemde usulsüz, hatalı ve eksik işlem tespit edilmiştir. Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sayıştay raporu için ‘Biz raporu bir eğitim süreci olarak görüyoruz’ demiştir. Sayın Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı kimsenin staj yeri değildir. Tıp fakültesinde öğrenci olduğunuz dönemde nasıl ki vatandaşı masaya yatırıp ameliyat yapmadıysanız, o halde yıllardır partinizin sorun yumağı haline getirdiği belediyemizde, eğer bunu yapmaya kudretiniz, bilgi ve beceriniz yetmiyorsa elinize neşteri alıp ‘Ben sorunu çözerim’ demeyecektiniz. Başkan Tugay'ın ilçedeki eksiklerle ilgili sorumluluk kabul etmeme gibi bir yaklaşımı var. İzmir'de kendi belediyesinde en çok birimi doğrudan başkanlığa bağlayan Belediye Başkanı olarak Sayın Tugay, Sayıştay raporu doğrultusunda sınıfta kalmıştır” ifadelerini kullandı.

İzmir'de mal varlığını en hızlı eriten belediye

Belediye bütçesine yönelik de eleştirilerde bulunan Keseli, “Karşıyaka'mızın 552 milyon TL'lik bir bütçesi var. Buna karşın öngörülen gelirlerse 512 milyon TL. Yani daha en başta 30 milyon lira açıkta başladığımız bu yolculukta, bütçenin 350 milyon lira kadarı belediye ve iştirakleri ile temizlik hizmetleri alınan firmaya ödenen paradan oluşuyor. Soruyorum size, bütçesinin yüzde 60'ıyla maaş ödeyen bir belediye yönetimi, ilçeye ne katabilir? Pandemi döneminde dahi Kent AŞ'ye personel alan Karşıyaka Belediyesi, yanlışlarının bedelini şimdiden ödemeye de başlamıştır. Bakın Kent AŞ çalışanlarının Aralık maaşı 3 taksite bölünmüş, içeride kalan ikramiyelerinin akıbeti belirsizdir. Şimdi ben bunları söylerken, peşin peşin şunu da belirtmek istiyorum ki; sözlerime mevcut ekonomik konjonktür vs. gibi bir bahane bulunmasın. İzmir'de mal varlığını en hızlı eriten ilçe belediyesi Karşıyaka iken, ilçesine 3 yıldır doğru düzgün bir tek eser kazandırmayan belediye Karşıyaka Belediyesi iken, genel itibariyle başarısız bulduğumuz CHP belediyeciliğinin en kötü örneklerinden biri Karşıyaka iken, bu ilçenin kıymetli vatandaşlarını kötünün iyisine razı etmek de CHP'den başkasının yapabileceği bir şey değildi” şeklinde konuştu.

Vebali CHP’li meclis üyelerinin olur

CHP’nin Karşıyaka'yı arka bahçesi olarak gördüğü için, ilçeye değer vermediğini dile getiren Keseli, “İlçemize hizmetsizliği reva görüyor. Bakın Karşıyaka, 30 Ekim 2020 depreminde, Bayraklı ve Bornova'dan sonra en çok zarar gören 3. ilçe konumunda. İlçemizde çok sayıda yüksek katlı eski bina bulunmakta. Bunların bir kısmı depremde ciddi hasarlar görürken, vatandaş ise endişe içinde. Karşıyaka Belediye Meclisi'nde bu konuya ilişkin olarak parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30'luk bir emsal artışı kararı alındı. Karar nerede takıldı? İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarına takıldı. Ayan beyan ilan ediyorum; Allah korusun olası yeni bir İzmir depreminde Karşıyaka'da bir bina yıkılır, bir cana zarar gelirse, vebali İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP oylarınındır. Kentsel dönüşüm adı altında Örnekköy'de kısıtlı bir alanda çalışma yapıp bunu da dev hizmet diye pazarlayanlar, Karşıyaka'nın topyekün dönüşümüne, daha iyi sosyal şartlara kavuşmasına, depreme hazır olmasına adeta kulaklarını tıkıyor, burunlarını kıvırıyor. Bu kabul edilemez!” diye konuştu.