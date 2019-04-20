AK Partili meclis üyelerinden Başkan Selvitopu'na ziyaret

​​​​​​​AK Parti Karabağlar Meclis Üyeleri Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Selvitopu, ziyaret için meclis üyelerine teşekkür ederken, artık siyaseti bir kenara koyup hizmete yoğunlaştıklarını bu süreçte de Karabağlar’ın gelişmesi için AK Parti meclis üyeleriyle de uyumlu bir çalışma gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

AK Parti Karabağlar Grup Başkanvekili Fikret Mısırlı ve meclis üyelerinin tam kadro katıldığı ziyarette, meclis üyeleri kendilerini tanıtarak yeni dönem için Başkan Selvitopu’na hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Seçimler bitti, hizmet dönemi başladı

Ziyaret için AK Parti meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Muhittin Selvitopu, “Karabağlar’da sizlerle birlikte bu dönem hep birlikte çalışacağız. Sizlere başarılar diliyorum. Beni 5 yıldan bu yana tanıyanlar bilir. Biz hizmette siyaseti çok doğru bulmuyoruz. Siyasetin de, hizmetin de yeri zamanı ayrıdır. Bana göre seçimler bitti şimdi hizmet zamanı. Bundan sonra Karabağlar’a nasıl faydalı olabiliriz? Neler yaparız? Onun arayışı ve çabası içinde olacağız. Tabi ki sizler de bu konuda faydalı olmak isterseniz, sizlere kapımız her zaman açık. Bu zaman dilimine çok iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. 5 yıl çok hızlı akıp geçiyor. İnşallah bu süreçte Karabağlar’a faydalı olacak çalışmaları hep birlikte gerçekleştiririz” dedi.

3 konuyu çok önemsiyorum

Her fırsatta dile getirdiği Demokrasi Üniversitesi kampüs alanının tamamının üniversiteye ayrılması, Poligon Deresi’nin tamamının rekreasyon alanı olması ve kaymakamlık önündeki çukur alanının Karabağlar’ın meydanı olması konusunu yineleyen Selvitopu, “Bu konuda hiçbir siyasal beklentim yok. Buralar Karabağlar için önemli konular. Bu anlamda önemsiyoruz. Ve sık sık gündeme getirerek dikkat çekiyoruz, sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

Bu alanların kente kazandırılması konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten Selvitopu, “Buralara hep beraber sahip çıkarsak, birlikte hareket edersek buraları Karabağlar’a kazandırmış oluruz. Bu hepimizin birlikte yarattığı eser olur. Gelecek kuşaklara karşı hepimizin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kentin geleceğine yönelik ortak bir fikir birliği oluşturabilirsek bunun Karabağlar’a faydası olur” dedi.

Her türlü girişimi yapmaya hazırız

AK Parti Karabağlar Grup Başkanvekili Fikret Mısırlı da Karabağlar’ın faydasına olacak her şeyin içerisinde yer alacaklarını belirterek, “Her türlü girişimi yapmaya hazırız. Yeter ki Karabağlar’a yarasın. O yaptı, bu yaptı değil. Karabağlar’da yerelin yaptığı bir hizmet olarak gözüksün” dileğinde bulundu.