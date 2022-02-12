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Aliağa gemi söküm tesisi çalışanları eylemde

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:55

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde dün başlayan iş bırakmalar bu sabah diğer şantiyelerdeki işçilerin katılımıyla büyüyor.

Gemi söküm işçileri bu kez şantiyelerinde değil, birleşerek, tesislerin girişinde bulunan patronların dernek binaları önünde bir araya geldi.

Dün işçi temsilcileri ile patronlar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca bu sabah bazı patronlar işçilere servis çıkarmayarak tavırlarını gösterdiler. İşçiler ise Aliağa'da ulaşmanın en zor olduğu yerlerden biri olan Gemi Söküm tesislerine bu sabah kendi imkanlarıyla gitmek zorunda kaldılar. 

İşçi temsilcilerini seçen ve taleplerini oluşturan işçiler, işçileri grev için bırakmayan birkaç şantiyedeki arkadaşlarını da almak için bu şantiyelere doğru yürüyüşe geçtiler. Arkadaşlarını aldıktan sonra Aliağa Demokrasi meydanına yürüyerek direnişlerini Aliağa halkına duyurmayı planlayan işçiler yarın da Aliağa Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapmayı planlıyorlar.

Etiketler; #izmir #aliağa #gemi söküm tesisi
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