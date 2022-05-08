ZÜBEYDE HANIM UNUTULMADI
ZÜBEYDE HANIM UNUTULMADI
0
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A SANSÜR
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A SANSÜR
0
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE BAYILDI
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE BAYILDI
0
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
0

Anne Başkandan Annelere ziyaret

Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara yönelik çalışmaları ile farklı bir hizmet politikası yürüten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Anneler Günü'nde de Balçovalı kadınları yalnız bırakmadı

Anne Başkandan Annelere ziyaret
08 Mayıs 2022 Pazar 17:27

Başkan Fatma Çalkaya, Anneler günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulunarak sohbet etti, dert dinledi mutlulukları paylaştı. Hem annelerin hem de çocuklarına annelik yapan babaların Anneler Gününü kutladı. Fatma Çalkaya, yılın sadece bir gününde değil her gün ve her saatinde annelerin özel olduklarının hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Bizi var eden annelerimizin gününü kutlamak için ziyaretlerde bulundum. İlk önce 102 yaşındaki Göher Bal annemizi ziyaret ettim. Yıllar önce Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına yemek yapan evinde onlara bakan bir annemiz. Sonra üç engelli çocuğuna bir anne şefkati ile yaklaşan ve onları tek başına büyüten Hasan Ercandoğdu amcamıza ziyarete gittik. Annelik duygusunun ne kadar yüce bir duygu olduğunu bir baba olarak bize hissettirdi. Sonra da benim için annem kadar bana yakın olan Kamile Balkanlı ablamı ziyarete gittim. Tüm annelerimizi ve içinde annelik duygusu yaşatan kadınları da selamlıyor ve günlerini kutluyorum" dedi.  

Etiketler; #anneler günü #balçova belediyesi #ziyaret
Önceki Haber
Torbalı’da sıra dışı festival
Sonraki Haber
Eşi terk etti, tek başına down sendromlu çocuğu için mücadele ediyor
Eşi terk etti, tek başına down sendromlu çocuğu için mücadele ediyor
Eşi terk etti, tek başına down sendromlu çocuğu için mücadele ediyor
0
Torbalı’da sıra dışı festival
Torbalı’da sıra dışı festival
0
İş makinesi operatörüne Anneler Günü sürprizi!
İş makinesi operatörüne Anneler Günü sürprizi!
0
Zübeyde Hanım Anneler Gününde anıldı
Zübeyde Hanım Anneler Gününde anıldı
0
İzmir'de binlerce kişi koşamayanlar için koştu
İzmir'de binlerce kişi koşamayanlar için koştu
0
İzmir'de gece büyük bir gürültü ile uyananlar, manzarayı görünce şok yaşadı!
İzmir'de gece büyük bir gürültü ile uyananlar, manzarayı görünce şok yaşadı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.