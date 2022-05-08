Anne Başkandan Annelere ziyaret

Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara yönelik çalışmaları ile farklı bir hizmet politikası yürüten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Anneler Günü'nde de Balçovalı kadınları yalnız bırakmadı

Başkan Fatma Çalkaya, Anneler günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulunarak sohbet etti, dert dinledi mutlulukları paylaştı. Hem annelerin hem de çocuklarına annelik yapan babaların Anneler Gününü kutladı. Fatma Çalkaya, yılın sadece bir gününde değil her gün ve her saatinde annelerin özel olduklarının hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Bizi var eden annelerimizin gününü kutlamak için ziyaretlerde bulundum. İlk önce 102 yaşındaki Göher Bal annemizi ziyaret ettim. Yıllar önce Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına yemek yapan evinde onlara bakan bir annemiz. Sonra üç engelli çocuğuna bir anne şefkati ile yaklaşan ve onları tek başına büyüten Hasan Ercandoğdu amcamıza ziyarete gittik. Annelik duygusunun ne kadar yüce bir duygu olduğunu bir baba olarak bize hissettirdi. Sonra da benim için annem kadar bana yakın olan Kamile Balkanlı ablamı ziyarete gittim. Tüm annelerimizi ve içinde annelik duygusu yaşatan kadınları da selamlıyor ve günlerini kutluyorum" dedi.