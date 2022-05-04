ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
0
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
0
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
0

Aqua Yaşam yaza hazırlanıyor

Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aqua Yaşam Havuzları ve kafeterya tesisleri bakım yapılarak yaza hazırlanıyor. Çocuk havuzuna yeni kaydırak eklenen tesis, sıcakların bastıracağı önümüzdeki aylarda yine çekim merkezi olacak

Aqua Yaşam yaza hazırlanıyor
04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:01

Konumu ve sunduğu olanaklar nedeniyle İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Aqua Yaşam, geçen yıl 5 Haziran-12 Eylül tarihleri arasında hizmet verdi ve yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı. Pandemi koşullarına rağmen bu sayıya ulaşıldığını hatırlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Rakamlar İzmirlilerin her geçen süre Aqua Yaşam'a daha fazla güven ve ilgi duyduğunu gösteriyor. Önceki yıl 10 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 25 bindi. Pandeminin zayıflaması nedeniyle bu yaz daha fazla konuk ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duydukları güven ve yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çocuk havuzuna, minik konukların sevecekleri yeni bir kaydırak eklendi. Ayrıca havuzların, şezlong alanlarının ve yeşil dokunun bulunduğu bölgelerin bakımı yapılıyor. Tesisin bu ayın sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Etiketler; #izmir #havuz #uzundere havuz #aqua yaşam
Önceki Haber
Kayıp genç, ağaca asılı olarak bulundu!
Sonraki Haber
İzmir'e yılın ikinci kruvaziyeri geldi
Türkiye'de günde 4,9 milyon somun ekmek israf ediliyor
Türkiye'de günde 4,9 milyon somun ekmek israf ediliyor
0
İzmir'e yılın ikinci kruvaziyeri geldi
İzmir'e yılın ikinci kruvaziyeri geldi
0
Duraktaki taksiyi çaldı, kaçarken 5 araca çarptı
Duraktaki taksiyi çaldı, kaçarken 5 araca çarptı
0
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
0
İzmir'de kaza: Yaralılar var!
İzmir'de kaza: Yaralılar var!
0
Geçen yıl çıkan büyük yangından kurtarılan hayvanların tedavisi İzmir'de sürüyor
Geçen yıl çıkan büyük yangından kurtarılan hayvanların tedavisi İzmir'de sürüyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.