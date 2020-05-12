'Askıda fatura' için başvurular başladı

İstanbul’un ardından İzmir’de de hayata geçirilen “askıda fatura” uygulaması için başvuruların alınmasına başlandı. Küresel salgın nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan aboneler ödeyemedikleri su faturalarını “Biz İzmir” web sitesi üzerinden sisteme kaydedebiliyor.

'Askıda fatura' için başvurular başladı
12 Mayıs 2020 Salı 11:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma sürecini yeni bir boyuta taşıdı. Bu süreçte ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlerin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulaması İzmir’de de başladı. Yardıma ihtiyaç duyanlar “Biz İzmir” dijital platformu üzerinden ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydedebiliyor. Onlara destek olmak isteyenler İzmirliler ise önümüzdeki günlerden itibaren aynı sistem üzerinden askıya çıkan faturalardan dilediğini seçerek ödeme yapabilecek. Başvuru işlemleri için “askıda fatura” uygulamasına şu linkten ulaşılabiliyor:
https://www.bizizmir.com/askidafatura

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