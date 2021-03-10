USTAYA VEDA...
USTAYA VEDA...
0
İZMİR SANATÇILARLA EL ELE
İZMİR SANATÇILARLA EL ELE
0
KUSMAYI ENGELLİYOR!
KUSMAYI ENGELLİYOR!
0
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
0

Atanamayan öğretmenler 40 bin daha atama istiyor

MEB’in yapmaya planladığı 20 bin öğretmen atamasını yeterli bulmayan atanamayan öğretmenler, bu sayının 60 bin çıkarılmasını istedi

10 Mart 2021 Çarşamba 16:25

FATİH ÖZKILINÇ- Atanamayan öğretmenler, Konak Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım'ın yanı sıra atanamayan öğretmenlerin katıldığı basın açıklamasında grup adına basın açıklaması metnini atanamayan öğretmen Ayşe Gülsün okudu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın(MEB) yapacak olduğu 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunun ifade edildiği açıklamada her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artışın son derece dikkat çekici bir hal aldığı belirtildi.

Atanamadıkları için öğretmen değil öğretmen adayı olarak anıldıklarını ve bu duruma üzüldüklerini ifade eden Ayşe Gülsün, “Öğretmen olmak devletin bir kurumuna atanmak demek değildir. Tüm öğretmenlerimiz genç dimağlara rehber olmak ve eğitim vermek için diplomasını aldığı gün zaten adaylık statüsünden çıkmıştır. En son yayınlanan Sayıştay Raporu verilerine göre, ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138 bin 393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde İkili Sisteme geçilmesi ya da Sınıf Mevcutlarını Düşürme ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şuan var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye'nin Eğitim Sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır” dedi.

60 bine tamamlanmalı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri sınavına 432 bin 753 kişinin başvurduğunu belirten Gülsün,  “Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hâl almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca; 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyük yanlış

Ücretli öğretmenlik uygulamasının eğitim sistemine vurulan bir balta olduğunu dile getiren Gülsün, “Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye Eğitim Sistemine vurulmuş bir baltadır. Alakasız bölümlere alakasız branşların yerleştirilmesi ile eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik; hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türkiye Eğitim Sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #öğretmen #öğretmen eylem #atanamayan öğretmen
Önceki Haber
EGİAD Genel Kurulu yapıldı
Sonraki Haber
Atanamayan öğretmenler 40 bin daha atama istiyor
DİSK'ten kadın hakları çağrısı
DİSK'ten kadın hakları çağrısı
0
Mağaza önündeki televizyonu alıp kaçtı!
Mağaza önündeki televizyonu alıp kaçtı!
0
Konak Belediyesi üç büyük proje için ihaleye çıkıyor
Konak Belediyesi üç büyük proje için ihaleye çıkıyor
0
CHP İzmir, moto kuryeler için hükümete seslendi
CHP İzmir, moto kuryeler için hükümete seslendi
0
Uzundere'de iki etap tamamlandı, sıra üçüncü etapta
Uzundere'de iki etap tamamlandı, sıra üçüncü etapta
0
Buca’nın parklarında bahar temizliği
Buca’nın parklarında bahar temizliği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.