Atanamayan öğretmenler 40 bin daha atama istiyor

MEB’in yapmaya planladığı 20 bin öğretmen atamasını yeterli bulmayan atanamayan öğretmenler, bu sayının 60 bin çıkarılmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Atanamayan öğretmenler, Konak Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım'ın yanı sıra atanamayan öğretmenlerin katıldığı basın açıklamasında grup adına basın açıklaması metnini atanamayan öğretmen Ayşe Gülsün okudu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın(MEB) yapacak olduğu 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunun ifade edildiği açıklamada her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artışın son derece dikkat çekici bir hal aldığı belirtildi.

Atanamadıkları için öğretmen değil öğretmen adayı olarak anıldıklarını ve bu duruma üzüldüklerini ifade eden Ayşe Gülsün, “Öğretmen olmak devletin bir kurumuna atanmak demek değildir. Tüm öğretmenlerimiz genç dimağlara rehber olmak ve eğitim vermek için diplomasını aldığı gün zaten adaylık statüsünden çıkmıştır. En son yayınlanan Sayıştay Raporu verilerine göre, ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138 bin 393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde İkili Sisteme geçilmesi ya da Sınıf Mevcutlarını Düşürme ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şuan var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye'nin Eğitim Sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır” dedi.

60 bine tamamlanmalı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri sınavına 432 bin 753 kişinin başvurduğunu belirten Gülsün, “Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hâl almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca; 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyük yanlış

Ücretli öğretmenlik uygulamasının eğitim sistemine vurulan bir balta olduğunu dile getiren Gülsün, “Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye Eğitim Sistemine vurulmuş bir baltadır. Alakasız bölümlere alakasız branşların yerleştirilmesi ile eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik; hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türkiye Eğitim Sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır” diye konuştu.