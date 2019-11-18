Atatürk, 50 etkinlikle anıldı

Ege Üniversitesi Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" kapsamında Cumhuriyet ve Atatürk temalı 22 konferans, 10 panel, 2 sunum, 13 sergi, 2 atölye, 2 müzik dinletisi, 1 seminer, 1 söyleşi, 5 belgesel gösterimi, 2 film gösterimi, yaklaşık 50 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi'nde 'Cumhuriyet ve Atatürk Günleri' dolu dolu bir programla kutlandı. Bir aya yakın süren program ile hem Merkez kampüs, hem Hastane Kampüsü hem de periferideki okullarda yapılan etkinliklerde Cumhuriyet dönemi anlatıldı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları ile şehitler anıldı.

Akademisyenlerden söyleşi

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci sene-i devriyesi dolayısı ile Ege Üniversitesi bünyesinde 'Cumhuriyet ve Atatürk Günleri' kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, Ege Üniversitesi Ailesinin '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolasıyla Büyük Spor Salonu önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreni ile devam etti. Program kapsamında Cumhuriyet ve Atatürk temalı 22 konferans, 10 panel, 2 sunum, 13 sergi, 2 atölye, 2 müzik dinletisi, 1 seminer, 1 söyleşi, 5 belgesel gösterimi, 2 film gösterimi, yaklaşık 50 farklı etkinlik gerçekleştirildi. Cumhuriyet Dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ile ilgili pek çok bilginin sunulduğu, dönemin eserlerinin icra edildiği ve konusunda uzman akademisyenlerin fikirlerini paylaştığı etkinliklerde minikler de unutulmadı. Bornova Necmiye Bilgin İlkokulu öğrencileri, düzenlenen bayrak ve tahta kalıp baskı atölyesi ile hem eğlendiler hem de Türk Bayrağı ve Atatürk sevgisini perçinlediler.