Atatürk'ün Bergama'ya gelişinin 85'inci yılı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bergama’ya gelişinin 85. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi.

Törenlere Bergama Kaymakam Vekili ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim İpiçürük, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Mualla Ersezgin Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kutlama programında günün önemine ilişkin kompozisyon ve şiirler okunarak Atatürk’ün en sevdiği şarkılar seslendirildi. Bergama Kılıç Kalkan Ekibi ve Bergama Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

13 Nisan’ın Bergamalılar için çok özel bir gün olduğunu belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “ Bergama halkı 13 Nisan 1934’te büyük bir coşkuyla Ata’sını karşılamışken, bu günde şehrimize gelişini kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki, bu coşku ve heyecanımızı, bundan sonra şehrimize gerçekleştireceğimiz hizmetlerle de devam ettireceğiz.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra savaş yorgunu Türk milletinin durumunu yerinde görmek için Büyük Önderimizin çıktığı yurt gezilerinin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çok önemli katkıları olmuştur. Bu yurt gezilerinde halkla kucaklaşan Atatürk, Bergamamızın tarihi ve kültürel değerlerinden çok etkilenmiş, üstün öngörüsü ile bu değerlerin tanıtılması için bir kermes düzenlenmesi talimatını vermiştir. İşte 83 yıldır aralıksız kutladığımız Uluslararası Bergama Kermesi, bize Atamızın armağanıdır.

Aklı ve vicdanı hür nesiller

Büyük Atatürk’ün izinden yürüyen bizler de, Türk Milleti olarak hakettiğimiz seviyeye gelene kadar azmetmeli, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeliyiz. Ülkemizin her anlamda kalkınması için el birliğiyle, gönül birliği hediyeleri takdim edildi. Öyle çalışmalıyız. 85 yıl öncesinin heyecanını içimizde hissettiğimiz bu çok özel günde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, Atamızın Bergama’ya gelişlerinin yıl dönümünü kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

Törenin sonunda günün önemine ilişkin okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye ve belgeleri takdim edildi.