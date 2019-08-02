Atatürk'ün evini görmek artık daha kolay

Özikizler Turizm’in karşılıklı İzmir-Selanik seferleri 9 Ağustos’ta başlıyor.

Toplu taşımacılık sektörünün köklü firmalarından Özikizler Turizm, bir ilki başardı. Karşılıklı İzmir – Selanik seferleri için gerekli izinleri aldı. Heyecanla beklenen seferler 9 Ağustos’ta başlayacak. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev daha kolay görülecek

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, Özikizler Turizm sayesinde daha kolay görülecek. Türkiye ve Yunanistan’dan bu seyahati gerçekleştirebilmek için karşılıklı izinleri uzun uğraşlar sonunda alan Özikizler Turizm, İzmir-Selanik seferlerine 9 Ağustos’ta başlıyor. İzmir ve Selanik’ten karşılıklı olarak Cuma ve Pazar günleri yapılacak seyahetler, saat 17.00’de başlayacak 07.00’de sona erecek. 12 saatlik yolculukta duraklar Keşan, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe ve Kavala olacak.

Özikizler Turizm ortaklarından Ali Bür, yıllar süren uzun uğraşlar sonunda gerekli izinleri aldıklarını belirterek, 9 Ağustos’ta başlayacak İzmir – Selanik seferlerinin Cumhuriyet Tarihi’nde bir ilk olacağını vurguladı. Bu seferleri ilk olarak İzmir Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin talip ettiğini hatırlatan Bür, “Türkiye ve Yunanistan’dan bu seyahati gerçekleştirebilmek adına karşılıklı izinleri almak için büyük uğraşlar verdik ama sonunda başardık.

Artık dileyenler tek araçla Batı Trakya’dan İzmir’e, İzmir’den Batı Trakya’ya rahat rahat gelip gidecek. Bu hem Batı Trakyalı soydaşlarımız, hem de İzmir’li hemşehrilerimizin beklediği çok özel bir hizmet. Artık Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu kent ve ev daha rahat ve az maliyetle görülebilecek. Bu vesile ile iki ülke insanı arasındaki ilişkiler daha da sıcak hale gelirken turizm de canlanacak" dedi.