Atatürk'ün izinde, Atatürk Müzesi'nde

Gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında bugüne kadar 200 öğrenciyi çeşitli tarihi ve kültürel gezilere götüren Çiğli Belediyesi, son olarak anaokulu ve kreş öğrencilerinin katılım gösterdiği Atatürk Müzesi gezisi düzenledi.

Geziye Çiğli'de yaşayan birçok anaokulu ve kreş öğrencisi katıldı. Gezide çocuklara, belediye personellerinden oluşan bir ekip eşlik etti. 78 yıldır halka açık olan müzenin tarihi ve hikayeleri uzman rehberler eşliğinde çocuklara anlatıldı. Çocukların merak ettiği sorular rehberler tarafından cevaplandı. Görevli personeller, yolculuk sırasında çocukların keyifli vakit geçirmesi adına çeşitli oyunlar da düzenledi.

Gezilerimiz sürecek

Tarihine sahip çıkan toplumların geleceğe sağlam adımlarla yürüyebileceğinin altını çizen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Tarihimizi ve tarihimize yön veren kahramanlarımızı gelecek nesillere en doğru şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda 'Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir' projemizi sürdürüyoruz. Uşakizade Köşkü ve Belkahve Ata Anı Evi gezilerimizden sonra şimdi de çocuklarımızı Alsancak'taki Atatürk Müzesi'ne götürdük. Çocuklarımız, gün boyu keyifli vakit geçirirken tarihimizle ilgili bilgiler edindi. Gezilerimiz devam edecek" dedi.