İzmir Karabağlar'da bir kişi, tartıştığı babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay İzmir'in Karabağlar ilçesi Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın 2. katında oturan 43 yaşındaki Bahadır A., dün öğle saatlerinde babası ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Bahadır A., babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet sonrası Bahadır A., üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkarttıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Bahadır A.'nın itirafı üzerine evine giden polis ekipleri, 78 yaşındaki Orhan A.'nın cesedi ile karşılaştı. Evde inceleme yapan ekipler, cinayette kullanılan bıçağı ise evin banyosunda buldu. Orhan A.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bahadır A., polise verdiği ifadesinde babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını iddia etti. Öğle saatlerinde babasıyla tartışmaya başladıklarını anlatan Bahadır A., tartışma sonrası yanına daha önceden aldığı bıçakla babasını öldürdüğünü itiraf etti. Sonra bıçağı banyoya bıraktığını belirten Bahadır A., ellerini yıkayıp, üstünü değiştirdikten sonra da karakola gittiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.