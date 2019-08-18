Bağımsız yargı için avukatların yanındayız

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılmayı kabul etmeyen Barolara tam destek verdi. "İzmir Barosu, İzmir'in demokratik, özgürlükçü ve bağımsız ruhuna uygun bir açıklama yapmıştır" diyen Serter, yargının bağımsızlığı mücadelesinde bir milletvekili olarak yanlarında olduğunu söyledi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Barosu'nun, Yargıtay'dan kendilerine ulaşan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan Adli Yıl açılış törenine katılım davetine verdiği red cevabını ve konuya ilişkin Baronun mektubunu değerlendirdi. Serter, "Demokratik bir hukuk devletinin temeli adaletin tarafsızlığı ve halkın bağımsız bir adalet sistemine olan inancından geçer ve ne yazık ki halkımızın bu güveninin kaybolduğu açıktır ve Türkiye, uluslararası alanda da hukuka olan güven kaybı konusunda ciddi bir prestij kaybı yaşamıştır. Her gün adaletin öneminden bahseden ve TBMM açılır açılmaz yeni Yargı Reformu kanunlarını gündeme getirmeye hazırlandığını söyleyen iktidarın başındaki Cumhurbaşkanının söylem ve eylemlerinin bu konuda çelişiyor olması, Adli Yıl açılışının Külliye gibi taraf olan bir mekanda yapılacak olması halkın kafasında çok ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır" dedi.

Demokrasinin gereği

Serter, Türkiye genelinde İzmir, İstanbul ve Ankara gibi 41 baronun külliye davetini reddettiğini hatırlatarak "Bağımsız bir yargı sisteminin en önemli kurumları olan baroların bu konuda sesini yükseltmesini ve itiraz etmelerini demokrasimiz açısından çok önemli buluyor, Külliye'de yapılacak Adli Yıl açılışına gitmeyi reddeden tüm cesur avukatlarımızı yürekten destekliyor, Adli yıl açılışının tarafsız adaletin simgesi olduğuna inanmak istediğimiz Yargıtay'da yapılmasını diliyorum" dedi.