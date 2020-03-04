Balçova'da ikinci baharını yaşayanlara yeni merkez!

Balçova Belediyesi ile SEV Vakfı elele vererek Olgun Gençlik Merkezi yapmak için protokol imzaladı. Merkezin amacı Balçova'da yaşayan 55 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak olacak.

Hayata geçirdiği sosyal projeler ile vatandaşların yaşam kalitesini artıran Balçova Belediyesi ile belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların yaşlılığın huzur ve mutluluk halinde geçmesine hizmet etmek amacıyla kurulan SEV Vakfı (Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı) ortak protokole imza attı. Protokol çerçevesinde Balçova Belediyesi'ne ait Korutürk Mahallesi'ndeki 383 m2 alan Olgun Gençlik Merkezi yapılacak. İnşaat masrafları SEV Vakfı tarafından karşılanacak merkezden kadınlarda 55 yaş erkeklerde 60 yaş üstü tüm vatandaşlar yararlanabilecek.

İzmir'de İlk

Toplamda 485 m2 kapalı alandan oluşacak Merkez 3 katlı olarak inşa edilecek. İçinde el işi atölyeleri, kütüphane, tv odası, yemek odası ve revir, balkon ve bahçe terası olacak merkezden hizmet almak isteyen vatandaşların; Balçova'da ikamet ediyor olması yeterli olacak. İzmir'de ilk kez hayata geçirilecek olan merkeze gelen vatandaşlar gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, karakalem, ahşap boyama, halk oyunları, tiyatro gibi kurslardan da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kaliteli bir yaşam sunacağız

Balçova Belediyesi'nin insana yönelik sosyal projelerle Türkiye'de örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Merkezimize gelen büyüklerimiz hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de yeni bir arkadaş çevresi kazanarak sosyal aktivitelere katılacak. Biz, hayatın her yaşının ayrı bir güzelliğinin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz" diye konuştu. Vakıflarının insanların mutluluğunu amaç edindiğini ifade eden SEV Vakfı Başkanı Murat Çim "Amacımız, bu merkezin yapımına destek vererek Balçovalı vatandaşlarımızın yaşlılıklarında, yaşamlarını yalnızlık duymadan huzurlu bir ortam içinde geçirmelerini sağlamak" dedi.