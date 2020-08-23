Balçova'da işçiye yüzde 18 zam

Balçova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilere yüzde 18 zam yapıldı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya sözleşme ile kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ikramiyesi verileceğini müjdeledi.

Balçova Belediyesi’nde görev yapan sendikalı işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. 2020-2022 yıllarını kapsayan sendika sözleşmesi ile Balçova Belediyesi’nde görev yapan 106 işçinin ücretlerine % 18 zam yapıldı. İşçiler maaş zammının yanı sıra iki sendika ikramiyesi, dini bayramlarda, yılbaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda erzak parası alacak. Sözleşmenin Türkiye’ye örnek olacak en önemli maddesi ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın personele 2 yevmiye ikramiye verilecek. Ayrıca eşine şiddet uygulayan personel olursa bu işçinin sosyal hakları da eşine ödenecek.

Örnek bir sözleşme

İmza töreninde konuşan Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, yaşanan ekonomik krize rağmen iyi bir sözleşme imzaladıklarını ifade ederek “Biz, belediye yönetimi ile işçi arkadaşlarımız için kurumun verebileceği en yüksek oranlarda bir sözleşmeye imza attık. İzmir genelinde örnek bir sözleşmeye imza attığımız için Başkanımız Fatma Çalkaya ve ekibine arkadaşlarım ve sendikam adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Balçova Belediyesi’nin yıllardır iyi bir mali disiplin ile yönetildiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Meclis Üyelerimiz ile birlikte amacımız emekçi arkadaşlarımızın hakkını zamanında kendilerine ödemek. Çünkü emeğin kutsal olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bir kadın belediye başkanı olarak kadına şiddetin arttığı son zamanlarda kadın personelimize pozitif ayrımcılık yaptım. Umarım bu konuda bir farkındalık olur. Emekçi arkadaşlarım hem Balçova Halkı’na layıkıyla hizmet verecek hem de emeğinin karşılığını zamanında alacak” dedi. Atılan imzaların ardından pasta kesildi ve işçiler ile başkanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti.