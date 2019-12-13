Balıkçılar denizde kadın cesedi buldu

Karşıyaka'da, iddiaya göre önceki gün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

Balıkçılar denizde kadın cesedi buldu
13 Aralık 2019 Cuma 10:38

Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, saat 17.00 sıralarında denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in dün gece saatlerinde denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer'in boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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