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Balkondaki asmayı budarken düşen adam öldü!

Balkondaki asmayı budarken düşen adam öldü!
11 Mart 2022 Cuma 08:44

İzmir Bornova'da yaşayan 70 yaşındaki Hayri Korkmaz, balkonundaki asma ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek balkondan düştü. Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti


Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 5492 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan asma ağacını budayan Hayri Korkmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Korkmaz'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #ölüm #asma ağacı
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