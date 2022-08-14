Bardacık Festivali Güzelbahçe'de başladı

Güzelbahçe Belediyesi, bu yıl ki festivali İzmir’in sevilen simalarından Sancar Maruflu’nun ismiyle düzenledi. 9’uncusu düzenlenen Sancar Maruflu Payamlı Bardacık Festivali büyük ilgi gördü. Güzelbahçe’nin Payamlı köyü’nde yapılan festival kapsamında Çeşme Belediyesi Bando Takımı çaldığı bir birinden güzel müziklerle festivale renk kattı. Ayrıca halk oyunları ve zeybek gösterileri sunuldu. En iyi bardacık yarışmasında ödüller dağıtıldı

Payamlı Bardacık Festivali’ne, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Semerci, CHP İl Yöneticileri, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İyi Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş, belediye meclis üyeleri, Payamlı Mahallesi Muhtarı Ersin Ergin ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘İyi ki CHP’li belediyelerimiz var’

Ekilemeyen toprakların her geçen gün çoğalıp köylerde camii imamlarından başka kimse kalmadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ‘‘5 milyon hektar toprağımız ekilmiyor. Kendi kendine yeten ülkeden geldiğimiz noktaya bakın. Bugün köylülerin 120 milyar liraya yakın bankalara 30 milyar liraya yakın da kooperatiflere olmak üzere 150 milyar lira borcu var. Rusya’dan buğday, Amerika’dan mercimek, Çin’den ayçiçeği, Brezilya’dan pamuk ve daha sayacağımız birçok tarım ürününü dış ülkelerden alarak o ülkelerin çiftçilerini sevindirip kendi çiftçimizi ise borçlandırıp, hacizlerle boğuşarak üretim yapamaz hale getiriyoruz. Küresel açlık krizine karşı maalesef bu siyesi iktidar hala tarımı ihmal ediyor. İyi ki CHP’li belediyelerimiz var iyi ki Mustafa İnce var iyi ki Tunç Soyer var” diye konuştu.

‘Başka bir tarım mümkün diyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başka bir tarımın mümkün olduğu politikalar yürüttüklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ‘‘Köylülerimiz zor şartlarda üretim yapıyor. Üretmeye mecburuz. Üreterek büyüyebiliriz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi tarım stratejik bir sektör oldu. Seferihisar’dan bir avuç buğdayla yola çıkılıp bugün çok önemli yerlere gelen karakılçık buğdayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in eseridir. Bugün bize uluslararası tekellerin dayattığı ve bu tekellerle işbirliği içinde olan mevcut iktidarın politikalarını reddediyoruz. Başka tarım mümkündür. Tohum kanunuyla yerli tohumlarımız yok oluyor. Bu iktidar gidince nasıl bir tarım politikamız olacak göreceksiniz’’ dedi.

‘Köylümüze desteğimiz sürecek’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’de konuşmasında köylüye destek olmanın önemine vurgu yaptı. Başkan İnce, “2013’ten beri kaliteli üretimi artırmak amacıyla başlattığımız yarışmalarında jürinin büyük önemi var. Tartışmasız ve adaletli olmalı. Tanıtımını basına çok iyi yapmalı. Bunu çok iyi yapan ancak geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Sancar abimiz vardı. Maalesef bugün aramızda yok. Kendisini özlemle anıyorum. Cumhuriyetin şemsiyesi altında herkesi birlikte yaşamaya katkı koymuş değerli bir insandı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda köylümüzü destekliyoruz. Payamlı köyümüzde üretim sarp arazilerde zor koşullar altında gerçekleşiyor. Büyük emek sonucu bu ürünleri bugün bizimle buluşturdular. Onlar bizim başımızın tacı. O yüzden onları desteklemeliyiz. Gücümüz ölçüsünde köylümüze kükürt dağıttık. Tunç Başkanımızın makinaları burada sürekli çalışıyor. Bu sayede köylülerimiz topraklarına daha kolay ulaşıyor. Bu festivalin yıllarca yaşaması temennimiz. Her yıl bu şenliği doyasıya yaşamak dileğiyle 9. Sancar Maruflu Payamlı Bardacık Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

‘Mustafa İnce’ye devam etmek istiyoruz’

Payamlı Köyüne ve üreticilere büyük destek veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Payamlı Köyü Muhtarı Ersin Ergin ‘‘Biz çiftçiler olarak büyük emekler ortaya koyarak üretim yapıyoruz. Gübreye zam, mazota zam, hayatın her alanında zam zam zam. Ancak sağolsun Güzelbahçe Belediye Başkanımız Musafa İnce var. Payamlı Köyü olarak Başkanımız Mustafa İnce’yi ayakta alkışlıyoruz. Çünkü bu köye büyük emekleri var. Her zaman yanımızda bize gübre veriyor, kükürt veriyor. Güzelbahçe sensiz olmaz, Payamlı Köyü hiç olmaz; sizinle devam başkanım devam. Sen varsan biz de varız. Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda üretimle devam etmek zorundayız. Bugüne kadar bu festivale emek vermiş ve bu yıl onun ismiyle gerçekleştirdiğimiz Sayın Sancar Maruflu’yu rahmetle anıyorum, mekânı cennet olsun’’ dedi.

En iyi bardacığa altın

Cevat Ziya Maruflu, Harun Aygün, Memet Eren, Kutlu Şeran, Murat Kulaç, Erdoğan Atabay, Sibel Önbaş, Levent Alpat ve Özlem Gündem’den oluşan jüri yarışmaya katılan üreticinin ürününü değerlendirdi. Dereceye giren üreticilere altın verildi. Yaş kütüğüne plaketin çakıldığı festival kapsamında Güzelbahçe Belediyesi Halk Oyunları Erkek Zeybek ekibi ve TEMAD zeybek ekibi sahne aldı. Ayrıca çocuklar için balon, pamuk şekeri, popcorn ve Osmanlı macunu ücretsiz dağıtıldı. Payamlı bardacık Festivali Bugün de çeşitli etkinlik devam edecek.