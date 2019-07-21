Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’ni (ETİK) ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, “İzmir’de başka şehirleri değil, başka şehirlerde İzmir’i konuşturmalıyız” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler’in istek, görüş ve önerilerini dinleyen Serter, turizm sektörünün sorunlarının çözümü konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

İzmir turizminin hak ettiği yerde olmadığını belirten CHP Milletvekili Bedri Serter, şehrin ülke turizminden daha fazla pay alması için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini dile getirdi. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler’in İzmir, bölge ve ülke turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalarını ve medyaya yansıyan değerlendirmelerini memnunlukla izlediğini anlatan Serter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eli taşın altında olan turizmcilerin saygıyla ve takdirle izlediğim çabaları sorunların çözümüne yetmiyor. Merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin, odaların ve tüm sivil topum kuruluşlarının, herkesin turizmcilerin bu çabasına katkı koyması gerekiyor. İzmir milletvekili olarak İzmir ve ülke turizminin hak ettiği yere gelmesi, turizmcilerinin önünün açılması için her türlü desteği vermeye hazırım.”

Bedri Serter, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir zengin turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyelden yeterince yararlanamadığının altını çizdi. Serter, “İzmir’den başka şehirler konuşuluyor, başka şehirlere turlar düzenleniyor. İzmir’de başka şehirleri değil, başka şehirlerde İzmir’i konuşturmalıyız” dedi.

Serter’e ziyaretinden ve sektöre ilgisinden dolayı teşekkür eden Mehmet İşler, konaklama sektörünün ülkedeki ve bölgedeki çatı örgütleri olan TÜROFED’in ve ETİK’in çalışmalarını anlattı. İşler, yerinde hizmet ihraç ederek döviz girdisi sağlayan, cari açığın kapatılmasında önemli paya sahip, ciddi ölçüde istihdam yaratan, 54 yan sektörü besleyen turizm sektörünün desteklenmesinin önemli olduğunu altını çizdi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, CHP Milletvekili Bedri Serter’in İzmir turizminin en önemli sorunlarının, ihtiyaç ve beklentilerinin ne olduğu sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

“İzmir’in en önemli sorunlarından biri direkt uçuşlar. İzmir’in hava yolu şirketlerinin aktarma merkezi olması gerekiyor. Körfez’de bir marinaya büyük ihtiyaç var. Tarihi eserlerimiz depolarda dururken bir Ege Medeniyetleri Müzemiz yok. Spor turizmi önemli, turnuvaların yapılabileceği, kulüpleri ağırlayacağımız bir stadımız yok. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Efes’imiz, yukarıda Bergama’mız birer cevher, onları mücevhere çeviremiyoruz. Basmane’de kongre turizmine hizmet edecek merkezin yapımı önemli. İnciraltı’ndaki EXPO alanının planlanarak sağlık turizmine kazandırılmasını bekliyoruz.”

Mehmet İşler, sektörün Özel Tüketim Vergisi, ecrimisil, enerji, su ve atık su bedelleri gibi çözüm bekleyen sorunları olduğunu sözlerine ekledi.