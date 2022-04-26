Başkan Arda'dan resmi başvuru: İzmir’in Çernobil’i temizlensin!

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’in Çernobili olarak bilinen alandaki nükleer atıkların bertaraf edilmesi ve ülkeye girişi yasak olan Europium 152 ve Europium 154 izotoplarının bu alana kimler tarafından getirildiğinin araştırılması için devletin ilgili kurumlarına resmi yazıyla başvuru yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer Santrali’nde yaşanan kazanın 36. yılında, İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen atıkların kaldırılması için yeni bir adım attı. Duran Adam eylemiyle nükleer atık sorununu ülkenin gündemine taşıyan, atıkların temizlenmesinin ardından alanda nükleer temalı bir park yapılması için bakanlığa çağrı yapan Başkan Halil Arda, devletin ilgili kurumlarına resmi yazıyla başvurdu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na gönderilen yazıda, alandaki nükleer atıkların bertaraf edilmesi ve ülkeye girişi yasak olan Europium 152 ve Europium 154 izotoplarının bu alana kimler tarafından getirildiğinin araştırılması talep edildi.

15 yıl önce Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki kurşun fabrikasının 70 dönüm büyüklüğündeki bahçesinde, ülkeye girişi yasak olan Europium 152 ve Europium 154 izotoplarının gömülü olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılan yazıda, alanda yapılan ölçümlerde 832.3µSv/h (mikrosievert/saat) değerlerinin görüldüğüne dikkat çekildi.

“Atıklar bir an önce bertaraf edilmeli”



Resmi Gazetenin 08.03.2022 tarihli 31772 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 9.maddesinin ilgili kurumlara yüklediği görev ve sorumluluklarına dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugüne kadar yaptığımız çağrılara duyarsız kalan kurumlara, bir kez daha görevlerini yerine getirmeleri çağrısı yapıyorum. 70 dönümlük alanın çevresinde yaşayan hemşehrilerimizin ve tüm İzmir’lilerin sağlığını tehdit eden bu atıkların bir an önce bertarafı gerekmektedir. Fabrika sahasında bulunan radyoaktivite bulaşmış tehlikeli atıkların bertarafı için çalışmalara başlanması gerekiyor. Ülkemizde nükleer santral olmamasına rağmen Europium 152 ve Europium 154 izotoplarının hangi yollarla ve kimler tarafından ithal edildiğinin araştırılmasını, ortaya çıkacak failler hakkında soruşturma açılmasının sağlanması için kurumlarımızı bir kez daha göreve davet ediyorum” diye konuştu.