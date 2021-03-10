Başkan Arda’dan kadın çalışanlara kitap

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kadınlara kitap armağan etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin kadın çalışanları izinli olduğu için kutlama etkinliği bir sonraki gün belediyenin meclis salonunda yapıldı. Etkinlikte Başkan Halil Arda, başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine Clarissa Pinkola Estes’in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını, diğer kadın çalışanlara da Türk ve dünya edebiyatının iz bırakan kadın yazarlarından kadın özgürleşme hareketine yön verecek kitaplar armağan etti.

Kadın mücadelesine katkı koyun

Kadınların büyük bir mücadele sonucu haklarına kavuştuklarını dile getiren Başkan Halil Arda, belediye çalışanlarına kadın mücadelesine katkı koymaları çağrısı yaptı. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşantısında da büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Başkan Arda, “Bu salonları bu kadar dolu görmek, bu kadar çok kadınla çalışmak benim için gurur verici. Kadın mücadelesi 167 yıl önce Amerika’da çok masum bir taleple, eşit işe eşit ücret talebiyle başladı. O gün birçok kadın yakılarak katledildi. Bugün bu koltuklarda oturuyorsanız, bu haklara sahipseniz o gün ölen kadınlar ve 167 yıldır kadın mücadelesinde emek veren kadınların sayesinde. Ülkemizde de Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kadınlara seçme, seçilme hakkı verilerek yola çıkılmış bir Cumhuriyetimiz var. Bugün geldiğimiz noktada, özellikle ülkemiz için söylüyorum, hala çok zor durumdayız. Nerede bir kadın hareketi varsa onun içinde olmanız gerekiyor. Bugün belki size dokunmuyor olabilir ama yarın karşınıza gelebilir. Özellikle yönetici kadın çalışma arkadaşlarımız için hediye olarak Kurtlarla Koşan Kadınlar’ı seçtik. Hedefi olan kadınlar kurtlarla koşuyor, kurtlar sofrasında mücadele veriyor. Aslında ülkemizde kadınlar kendilerini ispat etmiş durumda. Kadınlar birçok göreve gelmiş ve bu görevleri büyük başarıyla yerine getiriyor” diye konuştu.

Kadın dostu Gaziemir

Konuşmasında Bekir Coşkun’un “Bir Kadın Gittiğinde” başlıklı köşe yazısına yer veren Başkan Halil Arda, kadınların hayatta çok büyük rolü olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“2021 yılında Türkiye’de 68 kadın öldürüldü. 2020 yılında da 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kabul edilebilir bir durum değil. İstanbul Sözleşmesi’ne imza atıyoruz ama uygulamıyoruz. Gerekli cezaların verilmediğini düşünüyorum. Mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Hedefi olan kadınlar hep eleştiriliyor, hep katlediliyor. Bunun önüne ancak sizler, kadına değer veren yöneticiler geçebilir. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana kimseyi cinsiyetinden dolayı ayırmadık. Herkesi sadece yaptığı iş ve performansa göre değerlendirdik. Bu yüzden 4 başkan yardımcımdan 2’si kadın, müdürlerimizin çoğu kadın ve sizler de birçok birimde görevlerinizi layıkıyla ve başarıyla yapıyorsunuz. Her zaman kadın dostu olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.”