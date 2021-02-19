Başkan Batur Beştepeler halkına seslendi: Evlerinizi satmayın

Beştepeler kentsel dönüşümünde şeffaflık ilkesi ile hareket ettiklerini ve “vatandaşa rağmen” değil “vatandaşla birlikte” dönüşüm yapacaklarını vurgulayan Başkan Batur, muhtarlar aracılığı ile bölge halkına seslenerek, “Evlerinizi, arsalarınızı, hiçbir koşulda satmayın. Bugüne kadar bu bölgenin cefasını siz çektiniz bundan sonra sefasını da siz sürün” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 200 hektarlık bir alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Beştepeler bölgesinin kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planlarını, bölge muhtarlarına anlattı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, bölgede yer alan mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Başkan Batur, Beştepeler bölgesinde kentsel dönüşümü, şeffaflık ve yerinde dönüşüm ilkeleri ile yapacaklarının altını çizdi. Beştepeler Kentsel Dönüşüm Planını tanıtan video gösterimi ile başlayan toplantıda mahalle muhtarlarına plan ayrıntıları ile ilgili bilgiler veren Batur, Beştepeler Bölgesi Kentsel Dönüşüm Planlarının hayata geçmesiyle bölgenin büyük değer kazanacağını belirterek bir de uyarıda bulundu. Batur, “Evlerinizi, arsalarınızı, hiçbir koşulda satmayın. Bugüne kadar bu bölgenin cefasını siz çektiniz bundan sonra sefasını siz sürün. Yeni planlamayla birlikte Beştepeler Bölgesi, bir cazibe merkezi haline gelecek. Konak’ın kalbinde hak ettiğiniz ve Konak’a yakışan konforlu bir yaşam sizleri bekliyor” diye konuştu.

Batur: Kentsel dönüşümü samimi ve şeffaf yürüteceğiz

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yıllardır bölge halkının sabırla ve özlemle beklediği en büyük hizmet olduğunun altını çizen Batur, yıllarca çalışmış çabalamış bir ev sahibi olmuş vatandaşları hiçbir koşulda mağdur etmeyeceklerini, bu konuda samimi olduklarını söyledi. Yapılan işe yürekten inandığını ve süreci şeffaf bir şekilde yürüteceklerini belirten Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu uzun soluklu bir iş. Kentsel dönüşümün önce anayasasını yapıyoruz. Kentsel dönüşümün anayasası planlamadır. Planlamanın sonrasında parselasyon çalışması var. Biz, belediye olarak buradan herhangi bir maddi kazancın peşinde değiliz. Kendi hisselerimizle vatandaşların eksik hisselerini tamamlama kararını verdik. Daha yolun başındayız; yolun başında doğru adımlar atarsak doğru işler yaparız. Sizlerden ricam bizim ağzımızdan duymadığınız bir şeyi vatandaşa anlatmayın. Ya da size gelip belediye şöyle yapacak, böyle yapacak, diyenlere inanmayın. Kime, hangi vatandaşımıza ne verdiysek, diğerine de aynısını vereceğiz, vatandaş da bunu görecek. Bir komşu, diğerinin hangi haklara sahip olduğunu görecek.”

Beştepeler’e üç emsal

14 mahalle ve 200 hektar alanı ilgilendiren kentsel dönüşüm ile sosyal donatı alanları ve kişi başına düşen yeşil alan miktarında ciddi bir artış yaşanacak. Sosyal donatı alanları iki katına çıkarken, İmar planlarına göre, bölgeye ilk kez bir meydan ve eksikliği büyük oranda hissedilen bir genel otopark da kazandırılacak. Öte yandan, tek ada tek parsel yaklaşımı ile hazırlanan imar planlarına göre, nüfus ve diğer etkenler de göz önünde bulundurularak Beştepeler bölgesine üç emsal verilecek.

Yeşildere’ye paralel yeni yol ile İzmir trafiğine bypass

Ulaşımda kendi içinde olduğu kadar kent trafiğini rahatlatacak çözümlerin de düşünüldüğü planda eğimli yapısı nedeniyle 19 Mayıs, Hasan Özdemir ve 1.Kadriye Mahalleleri arasında kalan bölge için Füniküler Sistemin yapılması planlanıyor. Bölgede ulaşımı oldukça rahatlatacak raylı sistem 500 metrelik bir güzergahta yolcu taşıyacak. Planlarda yer alan, Yeşildere Caddesi’ne paralel uzanan alternatif yol ise bypass etkisi yaratarak sadece bölgeyi değil, İzmir trafiğini rahatlatan bir çözüm olacak.