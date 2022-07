Başkan Batur: “Bu zor günleri birlikte aşacağız”

Konak Belediyesi’nin tüm birimlerini ve şantiyelerini ziyaret ederek, çalışanların Kurban Bayramı’nı kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaza dikkat çekerek, çalışanların her türlü hak ve hukukunu korumaya, maaşları zamanında ödemeye büyük özen gösterdiklerinin altını çizdi. Bayram öncesi çalışanlara moral veren Batur, “Hepimizin yaşadığı tüm bu zor şartlara rağmen, ülkemizde her şeyin daha güzel olacağına inanmalıyız. Biz bunu hep birlikte, dayanışmayla sağlayacağız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesi belediyenin birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Batur çalışanlara seslenerek moral verdiği konuşmasında, ülkenin ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğine, tüm kesimlerin, belediyelerin de sıkıntı içinde olduğuna işaret ederek, maaşları, ikramiyeleri zamanında yatırmaya büyük özen gösterdiklerinin altını çizdi. Batur, yaşanan zor günleri birlikte dayanışmayla aşacaklarını vurgulayarak, “Bu zor günleri birlikte aşacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi. Batur’u Spor İşleri Müdürlüğü personeli için gittiği Gültepe Spor Tesisleri’nde belediyenin açtığı spor kurslarına katılan çocuklar ve aileleri de karşıladı. Çok sıcak ve keyifli bir ortamda geçen buluşmada çocuklar da Başkan Batur’la bayramlaştı. Kursiyer çocuklardan sıcak karşılama Her bayram öncesi belediye personelini görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bu yıl da geleneğini bozmadı. Belediyenin birimlerini gezerek personelle bayramlaşan Batur’a DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve Şube Sekreteri Ahmet Savaş Aras, Konak Belediye Meclisi üyeleri ile belediye bürokratları eşlik etti. Bayramlaşma turuna Fen İşleri Müdürlüğü’nün Gediz’deki Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Kadifekale’deki fidanlığıyla başlayan Başkan Batur, tüm şantiyeleri ve müdürlükleri ziyaret ederek, çalışanlara aileleriyle birlikte iyi bayramlar dileklerinde bulundu. Spor İşleri Müdürlüğü’nün Gütepe Spor Tesisleri’ndeki kutlamasına ise spor kurslarına katılan çocuklar ve aileleri de katıldı. Başkan Batur müdürlük çalışanlarıyla birlikte çocuklar ve aileleriyle de bayramlaştı. Buluşma çok sıcak ve keyifli bir ortamda geçerken, çocuklar da tek tek Batur’un bayramını kutladı. Batur, Toros’ta bulunan Minikler Konağı’nı ziyaret ederek kreşin minik sakinleriyle de bayramlaştı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Yenişehir’de bulunan hizmet binasında Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen yemeğe de katılan Batur, ilk servis tabağını kendisi hazırlayarak belediye çalışanlarına ikram etti. “Böyle bir dönemi yaşamadık” Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yaptığı konuşmada “Çok değerli emekçi kardeşlerim” diyerek belediye çalışanlarına seslenen Başkan Batur, aileleriyle birlikte daha nice bayramlara ulaşmaları temennisinde bulundu. Ülkenin geldiği durumun kara bir tablo olduğunu söyleyen Batur, “Ekonomik verilerin bu kadar kötü olduğu bir dönemi yaşamamıştık. Ülkenin her köşesinde, her kademesinde sıkıntı var. İş dünyasında da, emek dünyasında da; emeklide de, memurda da, emekçilerde de sıkıntı var. Belediyelerde de sıkıntı var. Gerçekten de kamuda görev yapan kurumlar, belediyeler olarak zamlar nedeniyle hesabımızı kitabımızı yapamaz duruma gedik. İhaleye çıkıyoruz, müteahhit bulamıyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir dönemdeyiz” dedi. “Tasarruf tedbirleri uyguluyoruz” Belediye olarak ocak ayından beri tasarruf tedbirleri uyguladıklarını söyleyen Batur, “Size söz vermiş, ‘Alın terinizin karşılığını olan aylıklarınızı, ikramiyelerinizi günü gününe vereceğiz’ demiştim. Buna çok gayret ettik, ediyoruz. Bugün sizin karşınıza o kadar rahat geliyorum ki. Her türlü hak ve hukukunuzu koruyan, maaşları, ikramiyeleri zamanında ödeyen bir belediye başkanı olarak bugün yüzünüze bakmak çok rahat. Sizlerin de bizlere güler yüzle bakmanız çok önemli. İşte bu sıkıntılı süreçlerde biz bunu sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Hak, hukuk, adalet sağlayacak bir toplu sözleşmeyi de yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepimizin yaşadığı tüm bu zor şartlara rağmen, ülkemizde her şeyin daha güzel olacağına inanmalıyız. Biz bunu hep birlikte, dayanışmayla sağlayacağız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu. Aras: Şanslıyız, Konak Belediyesi’nde çalışıyoruz Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Sekreteri Ahmet Savaş Aras da sıkıntılar günbegün artarken Konak Belediyesi’nde çalıştıkları için şanslı olduklarını söyledi. Aras, “Belediye başkanımız üç yıldır, geldiği günden beri, hiçbir konuda bizleri eksik bırakmadı. Ücretlerimizi, sosyal haklarımızı zamanında hatta zamanından önce de yatırdığı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.