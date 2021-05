Başkan Batur'dan AKP'lilere: Büyük hüsrana uğrayacaksınız

Konak Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde nisan ayı meclisinde oy çokluğuyla geçen 2020 yılı faaliyet raporu tartışmaları birleşime damga vurdu. AK Parti Gurubu’nun eleştirilerine yanıt veren Başkan Batur, “Siyaseti böyle yaptığınız sürece, Konak'ta, kentte başarılı olma ihtimaliniz yok. Biz çalışanlarımızı anketlerle soruyoruz. Şimdiden daha büyük hüsrana uğrayacağınızı söylüyorum. Biz şu an 70'leri bulduk. Çok çalışmanız lazım” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Abdül Batur idaresinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Oturumda nisan ayında tüm ilçe ve büyükşehir belediyelerinde görüşülen 2020 yılı faaliyet raporu tartışmaları gündeme geldi. Geçen ayın meclis toplantıda raporun oylaması yapılmış ve meclisten oy çokluğuyla geçmişti. Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bu aya bırakılan faaliyet raporu tartışması öncesi hazırlanan 15 dakikalık video gösterimi meclis üyelerine izlettirildi. Video gösterimi sonrası söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, Konak Belediyesi'nin sınıfta kaldığını belirterek şunları dile getirdi: "Biz 2020 yılının faaliyetini beklerken yarısı 2021 ile geçti. Genel giderlerin sabit olacağını gerçekleşme oranını yüzde 80 gerçekleşeceği ve bu gelirlerin işçi ücretlerini karşılayacağı için hiçbir yatırım yapılamayacağını söylemişti. Geçen sene yapılanları proje görmekteydik ancak bu sene bir şey yapılmadığı için bir şey göremedik" dedi.

“Siyaset yapmadan oy birliği yaptık”

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise "Bir film izledik, hazırlayan tüm arkadaşlara teşekküre ederiz. Şimdi kitapçığı inceledik ve devam eden projelere baktık. Faaliyet belediyenin 1 yıllık karnesidir. Baktığımızda 2019-2020 ve 2021 karışmış bir faaliyet raporu görüyoruz. Herhalde bu sizin tarzınız ve yönetiminiz diye düşünüyorum. Biz belediye sitesinde baktığımızda tamamlana 6, devam eden 8 adet proje var. Planlanan proje sayısı ise 14 adet. Projelerin 14 tanesi tarihi eserlerin restorasyonu ile ilgili proje. Biz bu meclise geldiğimiz günden beri Konak'ta siyaset yapmayacağız, mesele konakta elimizden gelen her konuda oy birliği yapacağız dedik. Biz belgeye bilgiye dayanmayan hiçbir ifadeyi bu meclis kürsüsünde kullanmadık, kullanmayacağız. Geçtiğimiz günlerde bir eleştiriye konu olduk. 25 projenin 14'ü tarihi eser restorasyonu, ve bunların yüzde 80'ini Valilik olarak biz karşılıyoruz. Engelleyecek olsak bunları da engellerdik. Rakamlarla geçen sene en büyük payı Konak'ın aldığını söylemiştik. 25 projenin sadece 4'ü belediye imkanları ile hayata geçmiş proje. Burada AK Parti grubu olarak siyaset yapmadan oy birliği yaptık” diye konuştu.

Destek vermeye devam edeceğiz

Eleştirilerine kentsel dönüşüm üzerinden devam eden Yıldız, Biz kalıcı, Konak'ın sorunlarını çözen ve kentsel dönüşüme başlayan bir belediye görmek istiyoruz. Her geçen gün deprem riski altında yaşıyorlar ve her geçen gün göç veriyorlar. Biz kentsel dönüşüm noktasında gelecek her konuda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

İnsafsız olmayın

Eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Abdül Batur da "Bu zaten sadece 2020 faaliyet raporu değil 500 gün filmi ile karışık bir filmdi. Sonuçta 15 dakikaya sığdırılacak kadar iş yapmıyoruz biz, devamı olacak şekilde yani devamı yarın şeklinde yapıyoruz. Gültepe çalışmalarına devam ediyor. Beştepeler bölgesi planları Büyükşehir'e gelecek ve askıya çıkaracağız yakında. Gürçeşme konusunda da çalışmalarımız tamamlanmak üzere onu da meclis gündemimize getireceğiz. Yenişehir bölgesinde alanda çalışmaya başladık. Bölgede revizyon imar planı çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm ile ilgili Konak'ta yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yönler, 2019 da göreve geldiğimizde kitapçığa yazdığımız yönlerdir, bugünü yansıtmamaktadır, faaliyet raporuna aynen konulmak zorundadır. Tüm çalışmaları kendi arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz ile yapıyoruz. Toros tesis alanını tamamladık. 15 milyon TL harcadık. Gültepe spor tesislerinin başına büyük bir kaza gelmesine rağmen tamamlandı. Müteahhit eşi ile vefat etti orada. Pandemi dünyanın ve ülkenin başına gelen en büyük felaket. Bu Konak Belediyesi'ni de etkiledi. Bu kadar insafsız olmamak lazım. Pandemi herkesi vurdu” ifadelerini kullandı.

“Çok çalışmanız lazım”

Pandemi döneminde belediye gelirlerinin azaldığını ifade eden Batur, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Siyaseti böyle yaptığınız sürece, Konak'ta, kentte başarılı olma ihtimaliniz yok. Biz çalışmalarımızı anketlerle soruyoruz. Şimdiden daha büyük hüsrana uğrayacağını söylüyorum. Biz şu an 70'leri bulduk. Çok çalışmanız lazım. Çalışmalarımızın karşılığında Avrupa’dan, Türkiye’den ödüller kazanıyoruz. Bu, Konak'ın tanıtımıdır. Sizin de gurur duymanız lazım. O belediyenin meclis üyesiyim, demeniz lazım. Değerli arkadaşlar, ben her seferinde teşekkür ediyorum. Kaç kere bu meclise teşekkür ettim. Benci bir belediye değiliz, ‘Biz’ diyoruz. Beraber yapacağız. Bürokrat arkadaşlarımıza, grubumuza, emek verenlere teşekkür ederim. Meclisteki tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür eden bir belediye başkanıyım. Konakta bir taş, taş üstüne koyulduğunda sizler de memnun olmalısınız. Konak hepimizin Konak’ı. İki senelik süreç içinde çalışmaların bu noktaya gelmesinde emeği olan meclis üyeleri, muhtarlar, çalışmaktan gurur duyduğum bürokratlar ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”