Başkan Batur'dan müsilaj açıklaması: Büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız

Marmara Denizi’nde başlayarak Ege kıyılarına kadar ulaşan ve deniz yaşamını ciddi olarak tehdit eden deniz salyasıyla ilgili açıklama yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Küresel iklim sorunu artık tüm kurumlarca ciddiye alınmalı” dedi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Marmara Denizi’nde başlayan, ardından Çanakkale kıyılarına kadar ulaşan deniz salyası (müsilaj) tehdidiyle ilgili açıklama yaparak, birliğe bağlı tüm kıyı belediyelerin bu tehlikeyle savaşa hazır olduğunu söyledi.

Denizlerin eko sistemini olumsuz etkileyen, deniz canlılarının yaşam alanlarını daraltan deniz salyası tehdidine karşı her türlü göreve hazır olduklarını belirten Başkan Batur, ‘’Bu tehditle mücadelede herkesin ortak hareket etmesi şart. Bir kere küresel iklim sorunuyla ilgili ciddi mücadele başlamalı ülkemizde. Tüm kurumlar, vatandaşlar artık çevrenin değerini bilmek zorunda. Bilmediğimiz için Marmara Denizi ölümün eşiğine geldi. Şimdi temizlemek için hem para hem zaman harcayacağız. Kirletmeseydik bugün bu sorunu konuşmuyorduk” dedi.

Büyük bir çevre felaketi

Çevre denetimlerinin artması gerektiğine işaret eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Batur, ‘’Su artıma tesislerini olması gibi gerektiği gibi işletmeyen organize sanayi bölgelerine neden rehabilitasyon ve iyileştirme desteği açıklanıyor da bu tesisler ceza almıyor, gerekli arıtma şartlarını sağlayana kadar kapatılmıyor? Atık yönetim ciddiyetle uygulanmalı. Arıtma tesislerini çalıştırmayanlara da cezalar kesilmeli ki kirletmemeyi öğrenmeliler. Marmara Denizi ölürse onunla birlikte balıkçılık, endüstri, turizm, tersanecilik de ölecek. Bu denizin etrafında yaşayan milyonlarca insan etkilenecek. Dolayısıyla çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Tüm evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan denize dökülmemesi gerekiyor. Bunun için de şehir içinde su kaynaklarının da temiz tutulmasını sağlamak lazım. Arıtma için yeterli yatırımlar yapılmalı. Tarım da kullanılan gübrelerin, ilaçların da denizi etkilemeyecek bir boyuta getirilmesi gerekiyor. Kısaca büyük görev hükümete ardından da yerel yönetimlere düşüyor. Yasal düzenlemeler de gerekli’’ diye konuştu.

Çılgın projelere ihtiyaç yok

Kanal İstanbul’u da Marmara Denizi’nin ekolojik sistemini bozacağı yönündeki bilimsel ve teknik görüşleri bir kenara bırakıp, inat uğruna yapmanın mantığı olmayacağını söyleyen Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Çılgın projeler bu ülkeye bir şey kazandırmıyor. Aksine kaybettiriyor. Kanal İstanbul’u yapmak çevre cinayetine sebep olacak. Kanal yapıldığında etrafı rant projeleriyle dolacak, milyonlar yaşamaya başlayacak. Bugün Marmara Denizi’nin etrafında yaşayanların getirdiği kirlilik 3 hatta 4‘e katlanacak. Artık rantı değil çevreyi düşünme zamanı geldi de geçiyor.’’