Başkan Batur'dan yoğunluğun arttığı belediyelere destek çağrısı

Tam kapanma kararı sonrası vatandaşların Ege'ye akın ettiğine dikkat çeken Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaşanabilecek altyapı ve sağlık sorunlarına dikkat çekerek, vatandaşa hizmet götürmeye çabalayan belediyelere destek olunmasını istedi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin de başkanı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 17 günlük uzun kapanma dönemi nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi kentlerden başta İzmir ve Muğla olmak üzere, insanların akınına uğrayan tatil beldelerinde yaşanabilecek sorunları değerlendirdi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin geçen hafta yapılan toplantısında, 17 günlük tam kapanma kararının ardından bölgeye olacak akını ve yaşanabilecek sıkıntıları masaya yatırdıklarını belirten Batur, "Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 50 bin nüfuslu Çeşme'de şu an 500 bin kişi var. Yani 50 bin kişiye göre hizmet vermesi gereken bir ilçede 500 bin kişi var şu an. Bunun sağlığı, çöpü, suyu, altyapısı var. Belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesi gerekiyor, ki pandemi dönemindeyiz. Başkan Ekrem Oran Çeşme'de normalde günlük toplanan 2 tır çöpün 5 tıra çıktığını söylüyor. Çöpün ne kadar arttığı, bertaraf tesislerinin ne kadar zorlanacağı aşikar. Orada çalışan işçi, araç ve diğer yapılacak çalışmalar da cabası. Bu süreç belediyeleri çok zorlayacak" diye konuştu.

"Halkın sağlığı için çalışıyoruz"

Kıyı Ege'deki belediyelerin artan yüküne karşın İller Bankası'ndan aldıkları payın düştüğüne işaret eden Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırf Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak değil, Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bu sorunu dile getiriyoruz. Örneğin Çeşme 50 bin nüfusa göre İller Bankası'ndan pay, ödenek alıyor ama 500 bin kişiye hizmet üretiyor. Hadi bırakın bu payların artırılmasını, İller Bankası kesintilerinin veya merkezi hükümete olan SSK ve vergi borçlarının pandemi bitene kadar ertelenmesini istedik. Belediyeler biraz nefes alsın, dedik; çünkü bu süreçte temizlik, dezenfektan, sosyal yardımlar gibi hiç hesap etmediğimiz kaynaklarımızı halkın sağlığıyla ilgili çalışmalara yönlendirdik. Ama bırakın kesintiyi ertelemeyi, yüzde 40 olan kesintiyi yüzde 50'ye çıkardılar. Bir de aldığımız yeni bilgi, bu ay yüzde 20 daha düşük ödenek alacağız. Belediyelerde artık bıçak kemiğe dayandı. Yerel yönetimlere destek olunacağına maalesef köstek olunuyor. Bir an evvel iyileştirici kararlar alınmasını bekliyoruz. Mayıs ayından itibaren kıyı belediyelerin borçlarının ertelenmesi konusunda bir karar vardı. Bunun acilen uygulanmasını istiyoruz. Belediye hizmet üretecek ki oralarda yaşayan yurttaşlar rahat edecek. Biz halkın sağlığı için çalışıyoruz."

"Belediyelerimiz tedbir alıyor"

Bölgede daha önce Kurban ve Ramazan bayramlarında benzer tablolar yaşandığını dile getiren Batur, "Belediyelerimiz güçleri yettiğince gerekli tedbirleri alıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın oluşabilecek krize göre kendini ayarlaması ve ilgili tedbirleri alması lazım. Bazı ilçelerimizin hem yoğun bakım olarak hem yatak kapasitesi olarak yeterli olmadığı söyleniyor. Özellikle sağlık konusunda sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekmek istiyorum. Sokağa çıkma yasağına vatandaşlarımızın tam riayet etmesini diliyorum. Ama gördüğümüz tablo, herkes yine sokaklarda. Muaf tutulan kişi ve işkolu sayısı böyle olduğu müddetçe salgının yavaşlaması noktasında umutlu değilim" diye konuştu.

"Virüs Anadolu'ya yayıldı"

Başkan Batur, yaşanan durumun Kıyı Ege'de vaka sayılarını artırabileceğine dikkat çekerek, "Bir yerde çok yoğun bir virüs var. Biz bu virüsü şimdi Anadolu'ya ve Türkiye'nin her tarafına dağıtıyoruz. Maalesef böyle. Bu durum, İstanbul'daki vaka sayısını biraz düşürebilir, ama diğer kentlerdeki ve özellikle sahil kesiminde, kıyı Ege'de vaka sayılarını artıracaktır. Şöyle yapılabilirdi; ayın 29'unda mı kapatılacak, bunun 10 gün önce ilan edilmesi lazımdı. İnsanlar 10 güne yaygın bir şekilde memleketlerine gidebilirdi. Ama maalesef şimdi, iki üç gündür her yerde izdiham görüntüleri ortaya çıkıyor. Otogarlarda insanlar üst üste. İlave ek seferler, uçak seferleri dolu. Süreci iyi yönetemiyoruz."