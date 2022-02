Başkan Batur: Fabrika ayarlarına dönmemiz lazım

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’i Sevenler Platformu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nin 99’uncu Yıldönümü etkinliğinde konuştu. İktisat Kongresi’nde olduğu gibi yeniden ülkedeki her kesimin görüşlerine önem verecek bir anlayış gerektiğini ifade eden Başkan Batur, “Bize Cumhuriyet’i emanet eden, ekonomik girdileriyle, ekonomik çabalarıyla, ekonomik hamleleriyle bir devrim yaratan anlayışa, yani fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’i Sevenler Platformu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nin 99’uncu Yıldönümü etkinliğine katıldı. Tarihi Bıçakçı Han’da yapılan etkinlikte Başkan Batur’un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir’i Sevenler Platformu Genel Koordinatörü Cevat Ziya Maruflu, Araştırmacı Yazar Ahmet Gürel, Prof. Dr. Yaşar Uysal, EGİAD Genel Sekreteri Fatih Dalkılıç, Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, İZSİAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Özcan, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, İESOB Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Demirlenk, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve muhtarlar yer aldı.

Batur: Cumhuriyet değerlerinin kaybedilmesi, bugünkü ekonomik krizin en önemli unsurlarıdır

Cevat Ziya Maruflu’nun sunumunu üstlendiği etkinlik, Araştırmacı Yazar Ahmet Gürel’in “İzmir Yangını ve İktisat Kongresi” görsel sunumuyla başladı. Gürel, “Dünyada eşi yapılmamış bir kongre” olarak nitelendirdiği İktisat Kongresi’ni anlattığı sunumunda kongreye dair bugüne dek hiç görülmemiş fotoğraflara da yer verdi. Gürel’in ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasına, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Sancar Maruflu’yu anarak başlayan Başkan Batur, her yıl İktisat Kongresini, vefa insanı İzmir Baba Sancar Maruflu’yla birlikte andıklarını, bundan sonra onun adını Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda kurdukları Bilim Merkezi’nde yaşatacaklarını dile getirdi. Konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz” sözlerini hatırlatarak devam eden Başkan Batur, şunları söyledi:

“Bugünün tarihi çok önemli. Aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün de yıldönümü. İki önemli tarihi olayı birlikte kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, o dönemde 5 bin kişiyle, Anadolu’nun her köşesinden gelen ve her meslek grubunun temsil edildiği bir kongreyi başarabiliyor. Ve en önemlisi de o kongrede alınan kararlar uygulanıyor. Ülkenin her noktasında fabrikalar açılıyor. Cumhuriyet’in çok önemli değerleri olan, Cumhuriyet’i bize emanet eden kişilerin bize emanetleri olan bu tesisler şu anda elimizde değil. İşte bu yüzden günümüzde sıkıntılar yaşıyoruz. Elimizdeki Cumhuriyet değerlerinin kaybedilmesi, bugünkü ekonomik krizin en önemli unsurlarıdır.

“Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız”

Yaşanan ekonomik krizin ülkenin her kesimini etkilediği gibi belediyeleri de etkilediğinin altını çizen Başkan Batur, çözümün İktisat Kongresi’nin yapıldığı yıllarda olduğu gibi Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak ve birlikte hareket ederek olacağını vurguladı. “Fabrika ayarlarına dönmemiz lazım” diyen Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkede şu anda tam bir ekonomik kriz var. Yani bir iktisat kongresine daha ihtiyaç var; yeniden kalkınmaya, harekete geçmeye, yeniden ayağa kaldıracak bir güce ihtiyaç var. Geldiğimiz nokta bu. Büyüklerimizin emanet ettiği ülkemize sahip çıkacağız ama kurumlarına da sahip çıkmamız lazımdı. Bunun çaresi yeni bir anlayış. Vatandaşlarını seven, Euro’ya, Dolar’a veya belirli kesimlere hizmet eden değil, vatandaşlarına hizmet eden, ekonomik açıdan ülkeyi kalkındıracak yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yeni bir iktisat kongresi düzenleyecek, ülkedeki her kesimin görüşlerine önem verecek bir anlayış olmalı bu. Bize Cumhuriyet’i emanet eden, ekonomik girdileriyle, ekonomik çabalarıyla, ekonomik hamleleriyle bir devrim yaratan anlayışa, yani fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız.”

Özuslu: Ülkemizin ekonomik özgürlüğünün yapıtaşlarının döşendiği tarih

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılında İzmir’e yakışır bir kongre düzenlenmenin herkes için gurur kaynağı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Lozan Konferansı’nda ülkemizin kaderi belirlenirken hem Batı dünyasına kuvvetli bir mesaj verebilmek hem de siyasi bağımsızlığın yanında İktisadi bağımsızlığı da sağlayabilmek adına bir İktisat Kongresi yapılması kararı alınmıştır. 17 Şubat 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in ilk açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi, böylelikle gerçekleşmiştir. İktisadi geleceğimiz için kararların alındığı kongrede Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ekonomik yaşamımıza yön veren ve ülkemizin ekonomik özgürlüğünün yapıtaşlarının döşendiği bu tarihi kongreye dönüşmüştür. Yani ekonomik geleceğinizi inşa edecek üreticiler ile bunun uygulayıcısı işçiler İzmir’de bu kongrede buluştular ki bu gerçekten de bir İktisat Kongresi için bir alametifarika olarak, bir nişan olarak burada durmaktadır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça kazanılan zaferlerin sürekli olamayacağına inanmış bir liderdi. İşte İzmir İktisat Kongresi’nin tamamen amacı da bu inançta gizli idi. Biraz önce Sayın Batur, fabrika ayarlarına döneceğiz, demişti. İktisat Kongresi’nin 100. yılını Türkiye’ye, Gazi Mustafa Kemal’e yakışır bir şekilde; Türkiye’nin, hatta dünyanın en iyi iktisatçılarının burada toplandığı, buradan dünyaya Türkiye’nin vizyonunun, geleceğinin yeniden çizileceği mesajını verecek, şanımıza, şerefimize yakışır bir kongreyi burada tertip etmek bizlere nasip olacak. Bu da hepimiz için gurur kaynağı olacak.”

Pandemi Döneminde Ekonomi

Açış konuşmalarının ardından Pandemi Döneminde Ekonomi başlıklı panele geçildi. Panelde Prof. Dr. Yaşar Uysal, EGİAD Genel Sekreteri Fatih Dalkılıç, Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, İZSİAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Özcan, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, İESOB Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Demirlenk konuşmacı olarak yer aldı.