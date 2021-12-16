Başkan Batur Gültepe esnafı ile buluştu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de esnafla buluştu. Esnafın derdini dinleyen Batur, geçici değil kalıcı çözüm için kentsel dönüşümü işaret etti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe esnafıyla bir araya gelerek esnafın taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Gültepe’de gerçekleşen toplantıya Başkan Batur’un yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Gültepe Esnaf Odası Başkanı Turan Toğul, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve Gültepeli esnaf katıldı. Esnafın sorunlarının dile geldiği buluşmada, Gültepe’de yapılacak kentsel dönüşümünün esnafa da iyi geleceği; yenilenmiş, daha sağlıklı ve dayanıklı yapılarda sahip işyerlerine kavuşacak olan esnafın fiziki problemlerinin çoğunun dönüşümle çözüleceği vurgulandı.

Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm

Gültepe’de esnafı tek tek dinleyen Başkan Batur, bölge esnafını özellikle, göreve gelir gelmez hizmete açtıkları belediyenin esnaf masası ve oda üzerinden çok yakından takip ettiklerini dile getirdi. Esnafın yaşadığı problemlerin çoğunun kentsel dönüşümün uygulanmasıyla ortadan kalkacağını ifade eden Başkan Batur, Narlıdere’de gerçekleştirdikleri dönüşümü örnek gösterdi. Kentsel dönüşümümün vatandaşlarla beraber yapılacağını ve yerinde dönüşüm sayesinde esnafıyla, ailesiyle herkesin aynı mahallede kalacağını vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

“Birlikte Konak, anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. İşimiz zor ama sizlerle bir araya gelmek, birlikte yol yürümek bize onur veriyor. Kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm olacağını her yerde söylüyoruz. Bizim bu sınırlar içerisinde ayrı bir boş, rezerv alanımız yok. Binaları yapalım, insanları buraya taşıyalım diye bir şey yok. Biz bu bölgede ada ada dönüşümü sağlayacağız. Biz bu işi yapacağız. Heyecanımız var. Narlıdere’de yaptık, burada da yapacağız. Ana planlara uygun olarak parselasyon planları yapılıyor. Biz bu planları, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, tüm parti grupları, oybirliğiyle aldık. Muhtarlarımıza sunumlar yaptık. Vatandaşın içinde olmadığı bir kentsel dönüşüm başarılı olamaz. Biz bu işi birlikte, vatandaşlarımızla beraber yapacağız.”

Kentsel dönüşüm esnafa fayda sağlayacak

Gültepe Esnaf Odası Başkanı Turan Toğul da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a her zaman esnafın yanında yer aldığı için teşekkür etti ve “Belediye Başkanımız Abdül Batur, ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda oldu. İsteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmedi, esnafın yanında olduğunu her zaman gösterdi. Bölgemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları çok önemli. Kentsel dönüşümün bölgedeki esnafımıza da faydası çok olacak” dedi.