Başkan Boyer, 'Çocuk İzmirim Kart' dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ve Belediye'den Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan dokuz aileye aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını verdi.

Başkan Boyer, 'Çocuk İzmirim Kart' dağıttı
01 Ağustos 2019 Perşembe 11:11

Çocuk İzmirim kartından Ağustos ayı kapsamında 3 bin 118 aile faydalanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulanan ailelere aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulanan dokuz aileyi makamında ağırlayarak, ilk kartları bizzat dağıttı ve 1 Ağustos 2019’dan itibaren hayata geçecek yeni uygulamayı başlattı. Başkan Soyer, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğinin süreceğini“ söyledi. Çocuk İzmirim kartından Ağustos ayı kapsamında 3 bin 118 aile faydalanacak.

Desteklenmeye devam edecek

Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla hayata geçirilen Çocuk İzmirim kartlarının dağıtımına da başlandı. Çocukların sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek ve Çocuk İzmirim kartı alacak isimler belirlenecek.

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