Başkan Çalkaya şehit ailelerini ziyaret etti

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Şehitleri Anma Günü'nde de Şehit Ailelerini yalnız bırakmadı. Başkan Çalkaya, ilçedeki Şehit Yakınlarını ziyaret ederek destek oldu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da törenler düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya resmi törenin ardından ilçede yaşayan Şehit yakınlarını ziyaret etti. Şehit Annesi Nimet Sever ile Şehit Eşleri Hümeyra Taşkıran ve Yıldız Günday'ı evlerinde ziyaret eden Başkan Çalkaya, şehit yakınları ile sohbet etti.

Balçova'da Şehit yakınları ve Gazilerin her zaman ayrıcalıklı bir konumda olduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Biz yılın 365 günü kendileri ile irtibat ve dayanışma içindeyiz. Bir ekibimiz her hafta kendilerini arayarak bir isteklerinin olup olmadığını sorar. Bu vatan için canını veya vücudunun bir parçasını feda eden kahramanlar için bu yaptığımız az bile. Onların her isteği bizim için emirdir" dedi.