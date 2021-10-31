Başkan Sandal'dan 114 depremzede çocuğa bisiklet

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminin yıl dönümünde yaşamını yitiren 117 kişi anısına ilçenin 18 noktasında mevlit okutup, lokma döktürdü, hayır yemeği verdi. Konteyner kentteki çocuklara verdiği sözü tutan Başkan Sandal, 114 çocuğa bisiklet hediye ederek aydınlık yarınlarda kullanmaları temennisinde bulundu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir depremi sonrası yaşamlarını konteyner kentte sürdüren çocuklara sürpriz yaptı. Depremin yıl dönümünde düzenlenen programda 114 çocuğa bisikletlerini dağıtan Başkan Sandal, "Paylaştıkça mutluluğumuz çoğalacak. Bisikletlerinizi aydınlık günlerde kullanın" dedi. Törende bisikletlerini teslim alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Konteyner kentte çocuklarla bir araya geldikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan anma programa katılan Başkan Sandal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve depremzedeler, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri ile birlikte 'Depremde Yitirdiğimiz Canların Aziz Hatırasına' yazılı pankartla Rızabey Apartmanı'nın önünde karanfil bıraktıktan sonra deprem anıtına yürüdü.

Anıta karanfil bırakılmasının ardından başlayan törende, depremde hayatını kaybeden 117 can için üzerlerine karanfil konulan 117 beyaz sandalye boş bırakıldı. Ayrıca "Elimi Tutar mısın?" adlı deprem belgesinin gösterimi yapıldı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK DAYANIŞMA"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremde kaybettiğimiz 177 cana Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 30 Ekim depreminde yanımızda olan; kamu kurum ve kuruluşlarına, arama-kurtarma ekiplerine, güvenlik kuvvetlerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm vatandaşlarımıza Türkiye için örnek olacak bir dayanışmayı sergiledikleri için Bayraklılı yurttaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Gerek enkaz süreci gerek çadır gerek geçici konutlara yerleştirme süreçleri dahil Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, İzmir'de tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmaya imza attık" dedi.

BAYRAKLI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSEYDİ...

Başkan Sandal, "Aslında temel sorunlarımız belli. Bu sorunların karşısındaki kurumlar da belli; Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımız dışında sorunun çözümünü başka alanlarda aramak da çok doğru değil. Siyasi polemiklere kurban edilmeden, kentin sorunlarını bu bileşenlerle beraber çözmek hepimizin en büyük arzusu... Temel sorunlardan biri; bölgenin, afet bölgesi ilan edilmemesi. Eğer Bayraklı, 20 bin yurttaşımızın dışarıda kaldığı 117 yurttaşımızı yitirdiğimiz bölge depremden sonra afet bölgesi ilan edilmiş olsaydı; belki bugün depremzede yurttaşlarımızın söylediği hiçbir sıkıntıyı konuşmayacaktık. Benzer bir uygulamayı ülkemizin birçok yerinde gördük. Sel felaketinden sonra hızlı bir şekilde afet bölgesi ilan edilerek oradaki yurttaşlarımızın mağduriyetleri giderildi ve bu girişimi de doğru buluyoruz. Ama benzer bir uygulamanın Bayraklı'da olması da bizleri mutlu ederdi" diye konuştu.

BAŞKAN SANDAL, KREDİ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Depremzedelerin kalıcı konutlara kavuşabilmesi için kredi çağrısını bir kez daha hatırlatan Başkan Sandal, "Hasarlı bina-riskli bina kavramları arasında sıkışmış vatandaşlarımız var. Az hasarlıdan, orta hasarlıdan, ağır hasarlıdan ne kastedildiğini pek anlamış değiliz. Bir binanın içinde oturulup oturulmadığı, bizim önceliklerimizden biri. Bilimsel olarak binaların riskli olup olmadığına karar verildikten sonra gerekli çalışmaların başlaması bizim öncelikli taleplerimizden biri. Ağır hasarlı binalarda da yurttaşlarımız oturamıyorlar, orta hasarlı binalarda da oturamıyorlar ama orta hasarlı binadaki yurttaşlarımızın hakları farklı. Bu garabetin ortadan kalkması ve binaların risk durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir de vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu kredinin ivedilikle ihtiyacı çözecek miktarda ve faiz oranları düzenlenerek yeniden gündeme getirilmesi lazım. Ortalama maliyeti 400 bin lira olan bir evin 200 bin liralık krediyle çözülemeyeceği ortada... Bunun 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle çözümü hepimizin beklediği ve talep ettiği bir durum. Özellikle uygulama alanlarındaki yurttaşlarımızın ciddi hak kayıpları var. En azından bin 701 ailemiz için rezerv alandan 1 konutla bu mağduriyetin giderilmesini biz de yetkililerden talep ediyoruz. Dün nasıl depremzede yurttaşlarımızın yanındaysak, bugün nasıl hep berabersek, önümüzdeki süreçte de tüm alanlarda Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde depremzede yurttaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DAYANIŞMANIN SICAKLIĞINI YÜREĞİMİZDE HİSSETTİK

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Mutlu anlarda yan yana olmak kolaydır fakat en kıymetli olan acıda ve üzüntüde ortaklaşmaktır. Bugün yüreğimizi dağlayan, 117 canımız kaybettiğimiz gün ve saatte bir aradayız. Deprem olduğu günlerde dayanışmanın sıcaklığını yüreğimizde hissettik. Her bir enkazın başında canla başla çalışan kurtarma ekiplerine, yardımları organize etmek için dört koldan çalışan gençlerimize, Türkiye'nin dört bir yanında acımıza ortak olanlara minnettarız" dedi.

Proje Alanı Mağdurları Platformu adına konuşan Aysun Nacar Fırat da "Yaşadığımız depremde aslında deprem değil bina öldürür gerçeği görmüş olduk. Ne yapsak ne söylesek 117 canımızı geri getiremeyiz. Depremzedeler proje alanı proje dışı diye ayrıştırıldı. Çoğu aile bu yapılan evlere sığamayacağı için göç etmek zorunda kalacak" diye kaydetti.