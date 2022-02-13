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Başkan Sandal esnafları dinledi: "Sabredin, aydınlık günler yakın"

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla ve dükkan sahipleriyle bir araya geldi. Son yapılan zamlarla beli bükülen esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal "Yaşadığınız zorlukların farkındayız ve her zaman yanınızdayız. Bu günleri birlikte aşacağız. Biraz daha sabredin, aydınlık günler yakın" dedi

Başkan Sandal esnafları dinledi: "Sabredin, aydınlık günler yakın"
13 Şubat 2022 Pazar 16:13

Bayraklı'nın 24 mahallesinde esnaf gezilerini sürdüren ve vatandaşlarla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu kez Çay Mahallesi'ndeydi. Talep ve önerileri dinleyen ve mahallenin eksiklerini gidermek için bürokratlarına talimat veren Sandal, belediye çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Yapılan yatırımlar için Başkan Sandal'a ve belediyeye teşekkür eden dükkan sahipleri ve vatandaşlar, yapılan son zamlardan ve artan hayat pahalılığından şikayet etti.

AYDINLIK GÜNLER YAKIN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Enflasyona bağlı fiyat artışları, zamlar, hem vatandaşların hem de dükkan sahiplerinin belini büktü. Esnaf kepenk kapatma noktasında, vatandaşlar ise artık 'tane ile' alışveriş yapar duruma geldi. Bu durum bizi derinden üzüyor. Dükkan kirasından fazla elektrik faturası ödemek zorunda kalan, günü siftahsız kapatan esnafımızın olduğunu bilmek çok acı. Birçok esnafımız dükkanlarını kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz, buna izin vermeyeceğiz! Bugünleri de birlikte ve dayanışmayla atlatacağız. Sabredin, aydınlık günler yakın" dedi. 

GENÇLERE ÇAĞRI

Başkan Sandal, çocuklar ve gençleri de ihmal etmedi. Ziyaretler sırasında bir araya geldiği Bayraklılı gençlere, "Nasıl bir Bayraklı hayal ediyorsunuz" diye soran Sandal, "Gelin fikirlerinizi, projelerinizi Çocuk ve Gençlik Meclislerimizde konuşun. Biz de uygulanabilecek olanları hayata geçirelim. Kentin yönetiminde katkınız olsun" dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal #esnaf
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