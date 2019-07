Başkan Sandal, “ Her şey istediğiniz gibi olacak ”

Bayraklı Belediyesinin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek stratejik planın hazırlanması için başlatılan toplantılar kadınlar, çocuklar ve gençlerle gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.

Katılımcı yönetim anlayışıyla toplumun her kesiminin fikir, görüş ve önerilerinin alındığı toplantıların çocuklar ve gençler bölümünde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Herkesin hemfikir olduğu, ortak akılla belirlenmiş yeni yol haritamızı belirlemek istiyoruz. Sizden aldığımız bu fikirlerle kuracağımız Çocuk ve Gençlik Köyünde her şey istediğiniz gibi olacak” dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı’nın 5 yıllık stratejik planını belirlemek için ilgili personel ve müdürlerle, muhtarlarla, sivil toplum örgütleri ve meslek odası başkan, temsilci ve üyeleriyle, kadınlar, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Toplantıların son oturumlarında çocukların ve gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, “Yarınlar sizin. Bugün yapacağımız plan yarın sizler için önemli olacak. Bayraklı’yı dünya çocuk ve gençlik kenti yapmak istiyoruz” diyerek, Bayraklı için projelerini anlattı. Çocukların fikirlerini dikkatle dinleyen ve oldukça beğendiğini söyleyen Sandal, proje önerileri ve verilen cevaplar karşısında çoğu zaman şaşkınlığını gizleyemedi.



Yarınlar sizin

Bayraklı Belediyesi meclis salonunda çocukları ve gençleri ağırlayan Başkan Sandal “En güzel meclis sanıyorum şu an bizim meclisimiz. Hiç böyle bir meclis görmemiştim. O yüzden sizlerle birlikte olmak gerçekten mutluluk verici. O kadar meydanlarda konuştum, stratejik plan ile ilgili konuştum ama şöyle pırıl pırıl gençleri görünce heyecanlandım. Yarınlar sizin. Bizim bugün yapacağımız çalışmalar beş, on, on beş yıl sonra sizin hayatınızı değiştirecek sizin hayatınızı kolaylaştıracak veya zorlaştıracak. Biz de diyoruz ki; madem çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıyoruz yeni bir kent yaratıyoruz biz de bunu çocuklarımıza ve gençlerimize soralım. Acaba nasıl bir Bayraklı istiyorlar? Biz istiyoruz ki, Bayraklı çocuk ve gençlik kenti olsun. Hatta dünya çocuk ve gençlik kenti olsun istiyoruz. Bütün dünya Bayraklı’yı tanısın, çocuklarımızı tanısın, gençlerimizi tanısın. Bir çocuk parlamentomuz olsun arada sizlerle toplanalım, Bayraklı’yı konuşalım. Sonra İzmir’de, Türkiye’de oluşturalım. Sonra dünya çocuk ve gençlik parlamentosu oluşturalım. Onlar da gelsinler burada dertlerini anlatsınlar biz de bütün dünyaya buradan yayın yapalım. Bayraklılı gençlerin de şöyle hayalleri var, şöyle umutları var diye haber yapalım istiyoruz. Onlar burada kalsınlar. Sizlerle birlikte kalsınlar. Siz onlara gidin. Burada sanatsal, bilimsel, sportif bazı faaliyetlerde bulunalım” diye konuştu.



Çocuklardan öneri alındı

Daha sonra söz alan çocuklar, satranç ve müzik temalı parktan, yeşil alanlara, kurslardan sportif faaliyetlere, kütüphanelerden Baysem’e kadar birçok farklı konuda fikirler sunup, önerilerde bulunarak, gördükleri eksiklikleri dile getirdi. Aquapark, parklara kum havuzu, sokak hayvanlarına daha çok su ve yemek kabı gibi özellikle çevreye duyarlı projeler Başkan Sandal’ı oldukça mutlu etti. Sandal ayrıca kurulması planlanan Çocuk ve Gençlik Köyü ile ilgili fikir önerileri istedi. Çocuklar ise, gökyüzü ve bilim temalı bir parktan, küçük bir hayvanat bahçesine, ücretsiz kullanılacak müzik aletlerinden konser alanına, laboratuvardan çağa ayak uyduran kütüphanelere kadar farklı konularda isteklerde bulundu. Başkan Sandal da, “ Sizden aldığımız bu fikirlerle kuracağımız Çocuk ve Gençlik Köyünde her şey istediğiniz gibi olacak” diye yanıt verdi.



Yeni bir sayfa açalım

Başkan Sandal aynı zamanda kadınlarla da Havuz Düğün Salonunda bir araya geldi. Sandal, “Yeni bir sayfa açalım, yeni işler yapalım, yol haritamızı belirlerken toplumun tamamıyla bu yol haritasını hazırlayalım. Onların da fikirlerini, önerilerini, görüşlerini alalım. Ortaya herkesin hemfikir olduğu ortak akılla yeni bir yol haritası belirleyelim ve bu yol haritasının sonunda 2023’te Bayraklı’yı nereye götürmek istiyorsak, el birliği ile Bayraklı’yı istediğimiz noktaya taşımakla ilgili üzerimize düşen ne tür görevler varsa hepsini yerine getirelim istiyoruz. Bu toplantı da bunlardan bir tanesi. Bu 5 yıl içerisinde yapacağımız çalışmaların hepsini belgelemek ve bu belgelerin hepsine uygun hareket etmek istiyoruz. Kamu dilinde buna stratejik plan diyorlar. Birçok yerde bu planlar bir zorunluluk olduğu için yapılıyor. Fakat çok da uyuluyor mu orası tartışılır” dedi.