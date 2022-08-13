Başkan Sandal Körfez Mahallesi'nde vatandaşla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinlemek için başlattığı mahalle ziyaretlerine Körfez Mahallesi'nde devam etti. Göksel Arsoy Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Sandal, "Birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yok. Parklar, yollar, kaldırımlar, kültür-sanat merkezleri, yeni sosyal alanlar gibi konularda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bayraklı'yı birlikte güzelleştireceğiz" dedi

Körfez Mahallesi'nde ev ve esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Sandal Göksel Arsoy Parkı'nda da vatandaşlarla bir araya gelerek tek tek talep ve önerileri dinledi, eksikliklerin hızla giderileceğini söyledi. Başkan Sandal'a ziyarette CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Erdal Er, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları eşlik etti.

Mahalle sakinlerinden gelen park, temizlik, yol - kaldırım düzenlemeleri, gürültü ve çevre kirliliğini önleme gibi taleplere yanıt veren Başkan Sandal, "Bayraklı'ya yeni kent kimliği kazandırarak kötü imajları söküp, atacağız. Bu algıyı hep birlikte değiştirmek zorundayız ve bu nedenle İzmir'in kalbi Bayraklı diyoruz. Bunun içini de sanatla, sporla, kültürle doldurduğumuz zaman sosyal entegrasyonu da sağlamış oluruz. Sağlık evi, kreş, kültür merkezi, park, ihtiyaç duyulan sosyal donatı alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak hayvanları, çevre ve gürültü kirliliğini önleme, temizlik, yol, kaldırım, kilit parke düzenlemeleri gibi konularda önerilerinizi de dikkate alarak hızla çalışmalarımızı tamamlayacağız. Gelen talepler doğrultusunda Körfez Mahallesi'ne bir de pazar yeri kazandırmayı hedefliyoruz. Zaman, kavga etme zamanı değil... Dini, dili, ırkı, kimliği, inancı, düşüncesi ne olursa olsun ülkemiz için herkesi kucaklama, birlik ve beraberlik zamanı... Biz birlikte güçlüyüz ve Bayraklı'yı birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

Parkın yanına yapılması planlanan Körfez Mahallesi Kültür Merkezi projesi ile ilgili de konuşan Başkan Sandal, "Bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verebilecek, çok amaçlı bir kültür merkezi projemiz var ancak burada şahıslara ait küçük haklar mevcut. Konuyu Büyükşehir Belediyemiz ile de görüştük. Sahiplerini bulup ya da başka bir formülle sorunu çözmek ve kültür merkezi için çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz" dedi.