Başkan Selvitopu, temizlik işçilerini ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, hafta sonu Uzundere'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki işçileri ziyaret etti. İşçilerle uzun süre sohbet eden ve talepleri dinleyen Başkan Selvitopu, Karabağlar'ı temiz tutmak için gece gündüz çalışan emekçilere teşekkür ederek, "kolay gelsin" dedi

Karabağlar Belediyesi'nin mütevazı bütçesini kullanarak 500 bin insana eşit hizmet götürmeye gayret ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bunda sizin emekleriniz gözardı edilemez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan da sonra da aynı anlayışla çalışacak ve ilçemizi hak ettiği noktaya hep birlikte getireceğiz" dedi.



Araç parkı güçleniyor

Karabağlar Belediyesi'nin diğer birimlerinde olduğu gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç parkını da güçlendirdiklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, bütçe olanakları doğrultusunda bunu devam ettireceklerini vurguladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm alanında kalan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yeni yerine taşınacağını ve burada daha sağlıklı hizmet vereceğini vurguladı.



Modern konteynerler



Başkan Selvitopu daha sonra, yeni satın alınan 770 litrelik modern plastik konteynerleri inceledi. Bunların doğalgaz kullanımının olduğu sokaklara yerleştirileceğini belirten Başkan Selvitopu, "Önceki yıllarda plastik konteynerler, tam sönmemiş soba külünün dökülmesi gibi nedenlerle sık sık deliniyor, iş yapamaz hale geliyordu. Şimdi kullanımı ve boşaltımı pratik olan bu yeni konteynerleri, doğalgaza geçilen mahallelerimize yerleştireceğiz. Talebe ve sonuca bağlı olarak diğer mahallelerimize de koyacağız" dedi.