Başkan Sengel gözleme açtı

Selçuk Belediye Başkanı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle çıkan Filiz Ceritoğlu Sengel, teşekkür etmek için gittiği Barutçu köyünde kadınlarla birlikte gözleme açtı.

Selçuk'ta ilk kadın belediye başkanı olarak seçimden zaferle çıkan Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP adayı olarak defalarca gittiği ve dertleştiği Barutçu köyüne bu kez teşekkür için gitti. Köyün hamarat kadınlarının gözleme sofrasına konuk olan Başkan Sengel, yöresel kıyafetleri giyip başına yemeniyi takarak ateşin başına geçti. Oklavayla hamuru açan Sengel, kadınlardan tam not aldı. Yörük kadınlarının sevgi dolu kucaklamalarıyla karşılaşan Başkan Sengel, yapılan gözlemeleri tüm köy halkıyla birlikte aynı sofrada yedi. Başkan Sengel, her zaman samimi bir şekilde kendisini karşılayan köy halkına teşekkür etti. Oy verenin de vermeyenin de başkanı olduğu vurgusunu yapan Sengel, herkesi kucaklayan, herkesi düşünen, herkesin ekmeğini, aşını büyütmeyi amaçladıkları projelerini yine tüm köy halkının desteği ve gayretiyle gerçekleştireceklerini söyledi.

Herkes mutlu olmalı

Yörük Şenliği ile ünlü köyün şenliğini en verimli ve tanıtımın daha da artacağı bir şekilde yapmayı planladıklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bir Yörük köyü olan Barutçu'nun değerlerini koruyan ve gelişimini bunun üzerine gerçekleştiren çok özel bir köy olduğunu vurguladı. Başkan Sengel, daha önce de belirttiği gibi bu değerlerle köyü marka yapmak istediklerini yineledi. Selçuk'un tüm değerlerinin ortaya çıkarılarak gençlerin istihdamı, çocukların geleceği, kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik çalışmaları planladıklarını ifade eden Sengel, "Her kesimin mutlu olması için çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Barutçu Gölü temizlenmeli

Barutçu Gölü'nün ekolojik yapısının Menderes Nehri'nin kirliliğinden etkilendiğine dikkat çeken ve balıklarıyla ünlü gölde artık balık yaşamadığını da hatırlatan Sengel, Menderes Nehri'nin temizlenmesi için Ankara'da tüm temaslarda bulunacaklarını iletti. Sengel, "Menderes'in temizlenmesini sağlamak zorundayız. Menderes'in kirliliği sizlere direk zararı dokunan bir doğa katliamı. Verimli topraklarımıza, ekolojimize, balıkçılığa, hayvanlarımıza zarar veriyor. Hep birlikte bununla mücadele etmek ve eylemlerde bulunmak zarındayız. Barutçu Gölü'nün tekrar balık avlanır duruma gelmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.