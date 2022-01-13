Başkan Soyer: Bir genç daha 'Yaşama sevincimi kaybettim' diye ölüme koşmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi işbirliğiyle yenilenen "Atatürk Mahallesi Meydanı" açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enes Kara'nın intiharına atıfta bulunarak, "Bu memlekette hiç bir genç ‘Yaşama sevincimi kaybettim’ diye ölüme koşmayacak. Hepsinin yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada'nın gözde ilçesi Güzelbahçe Atatürk Mahallesi’nde cephe ve meydan düzenlemesi yaparak bölgeyi yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Güzelbahçe Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen meydanın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Güzelbahçe eski Belediye Başkanı Ertan Avkıran, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar, Güzelbahçe esnafı ve yurttaşlar katıldı.

Hiçbir genç "yaşama sevincimi kaybettim" diye ölmeyecek

İzmir’in refahını artırmak ve adil paylaşımını sağlamak yönetim anlayışlarının temel odağını oluşturduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Güzelbahçe Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki örnek işbirliği ile ortaya çıkan bu güzel proje tüm Türkiye’ye örnek olması gerekir. Sonuç siyasetçiliğini de belediyeciliği de gösteren bir proje oldu. Biz Türkiye olarak daha iyisine layığız. Daha güzel, daha konforlu yaşamaya layığız. Biz bu nedenle siyaset yapıyoruz. Güzelbahçe’nin güzel mahallesi daha da güzel oldu. Atatürk Mahallesi eski bir mahalleydi. Şimdi yenilenen meydan sayesinde hepimizin göğsünü kabartan güzel bir mahalleye döndü. Türkiye buna layık. Türkiye Güzelbahçe olacak, güzel İzmir olacak. Biz bunu birlikte yapacağız. Kendi atalarımız, emperyalizme tarihin verdiği en büyük dersi vererek küllerinden doğdu Cumhuriyet’i kurdu. Genç bir Cumhuriyet kurdu. Bu Cumhuriyet, bütün dünyaya ilham olmaya devam edecek. Bizler bu memleketi daha ileriye taşıyacağız. Biz daha iyisini, daha güzelini hak ediyoruz. Kimse bizi bundan mağdur edemez. Bu memlekette hiç bir genç ‘Yaşama sevincini kaybettim’ diye ölüme koşmayacak. Hepsinin yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Başkan Tunç Soyer’e teşekkür

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Güzelbahçe Belediye çalışanı Sinan Ürek’i rahmetle anan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Burası Güzelbahçe’nin en eski yeri, ilk tarihi meydanı, ilk çarşımız. İlk belediye binası da burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde meydanımız bambaşka bir hale geldi. Bunun sevincini ve gururunu bana yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış töreni sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, meydanın yapımına destek veren Güzelbahçe Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Osman Afacan’a, Çamlı Köyü Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gurbet Çevik’e, Atatürk Mahallesi yenileme çalışmaları yüklenici firmasının Güneş mimarı Muhammed İkbal Peker’e, meydandaki Atatürk heykelinin mimarı heykeltraş Cumhur Ata Türk’e teşekkür plaketi sundu.

Çarşı canlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi işbirliğiyle yenilenen Atatürk Mahallesi Çarşısı Cephe ve Meydanı Projesi 4 milyon 220 bin 871 liraya mal oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise projenin yüzde 75’lik kısmı olan 3 milyon 165 bin 653 liralık bölümünü karşıladı. Bu proje sayesinde çarşı bölgesi canlandı.