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Başkan Soyer: Bu çok ciddi bir rakam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'inin bir gecede yağdığını bildirdi

Başkan Soyer: Bu çok ciddi bir rakam
02 Şubat 2021 Salı 13:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. 

İzmir'in son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Taşan derelerin büyük sorun yarattığını vurgulayan Soyer, metronun kesintisiz çalıştığını, İZBAN'da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler olduğunu, otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirtti.

Öğleden sonra da yağış beklendiğine dikkati çeken Soyer, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Soyer, İzmir'in 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket." 

Yağış miktarları

Açıklamada, Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı. 

Etiketler; #izmir #izmir yağmur #izmir sel #tunç soyer
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