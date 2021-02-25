Başkan Soyer'den Bergama ve Kınık'a müjdeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası turunun son gününde Bergama ve Kınık’ta Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve projelerini inceledi. Bergama Entegre Atık Yönetimi Tesisi'nde 10 gün içinde deneme üretimine başlayacaklarını bildiren Soyer, Bergama'ya meyve-sebze kurutma ve paketleme tesisi, Kınık'a terminal, belediye ve itfaiye hizmet binaları ile masal evi yapacaklarını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası turunun son gününde Bergama ve Kınık'ta üreticiler, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya geldi. Her iki ilçedeki projeleri inceleyen Başkan Soyer, yeni yatırımların da müjdesini verdi. Soyer, Bergama'ya meyve-sebze paketleme ve kurutma tesisi kuracaklarını açıklarken, Kınık'ta belediye, itfaiye hizmet binaları ve terminalin bir arada olduğu 3 tesis ile masal evi yapacaklarını duyurdu.

Üretici daha çok kazanacak

Sabah saatlerinde Bergama Kadıköy Mahallesi'ne giden Başkan Soyer, 15 dönüm alanda kurulacak meyve-sebze, kurutma ve paketleme tesisinin yerini gezdi. Başkan Soyer burada yaptığı açıklamada, “Ürünlerin katma değerinin artırılması için işlenmesi gerekiyor. Domatesin salça olması, üzümün şarap olması gibi. Bu tür tesisler sayesinde yeni teknolojilerle ürünün raf ömrü uzuyor, değerleniyor. 15 milyon liralık yatırımla önümüzdeki yıl hizmete almayı planladığımız bu tesiste bölgede üretilen ürünün yüzde 10'unu değerlendirmiş olacağız. 50-80 kişilik bir istihdam da sağlanacak. Burada yaşayan tüm üreticilerimize ve yurttaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BAYSAN A.Ş tarafından hizmete alınacak günlük 30 ton kapasiteli Kadıköy Kurutma Tesisi'nde ağırlıklı olarak domates, meyve v e diğer sebzeler işlenip, paketlenecek ve ihraç edilecek.

Başkan Soyer Göçbeyli teşekkürü

Başkan Soyer Kadıköy Mahallesi'nin ardından Bergama Göçbeyli Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik alanda 5 milyon liralık maliyetle yürütülen ve 100 bin metrekaresi tamamlanan parke yenileme çalışmalarını inceledi. Göçbeyli Muhtarı Hüseyin Çıtır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ederek, “Köyümüz tarihinde görmediği yatırımı gördü. İçme suyu altyapımız baştan sona yenilendi. Köyümüzün yolları yapılıyor. Mezarlığımız, içme suyu depomuz yenilendi. 50 yıldır yaşadığımız tüm sorunlarımız çözüldü” diye konuştu. Başkan Soyer, Göçbeyli Mahallesi pazarına da uğrayarak tek tek esnafla selamlaştı, dertlerini dinledi.

Bakırçay Havzası'nda atıklar elektriğe dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günde 800 ton atık işleme kapasitesine sahip, organik katı gübre üretiminin de yapılacağı Bergama Entegre Atık Yönetimi Tesisi'ni de inceledi. Enerji üretimine hazır durumdaki tesiste 10 gün içinde deneme üretimine başlayacaklarını bildiren Soyer, "Burada 10 megavat elektrik üretimi hedefleniyor. Burası bir fabrika gibi çalışacak. Gurur duyuyoruz. Atığı bir kaynak olarak görmemiz gerekiyor. Çöp bir kaynaktır ve bizim bunu değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en modern tesislerinden birini hizmete alıyoruz. Muhtarlar da çok memnun. Emek veren bütün arkadaşlarıma, yatırımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Tesis, Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin katı atıklarını ekolojik ve ekonomik değere dönüştürecek.





Kınık'a üç yeni tesis ve masal evi

Bergama'nın ardından Kınık'a geçen Başkan Soyer, İZSU Konak Abone Merkezi ve Yerel Hizmetler Müdürlüğü'nde görev yapan belediye personelini ziyaret etti. Kınık Ziraat Odası Başkanlığı binasında kurulacak masal evi yerini de inceleyen Başkan Soyer, içinde dans-bale-folklor salonunun da olacağı masal evi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Başkan Soyer, 4-6 yaş arasındaki çocukların sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelere mesleki eğitim ve beceri kazandırmak için açtıkları masal evlerini İzmir genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Soyer, Osmaniye Mahallesi’nde Büyükşehir’e ait 7 bin metrekarelik araziye kurulacak belediye ve itfaiye hizmet binaları ile terminal sahasını da inceledi. Projenin yapımı için ihale sürecinin başladığı bildirildi.

İlçenin çehresi değişecek

714 metrekare inşaat alanına sahip belediye hizmet binası, Büyükşehir Belediyesi’nin Kınık İlçe Hizmet Birimi olarak faaliyet gösterecek. Binada İZSU ve terminal işletmesine ait ofis alanları, çok amaçlı salon ve teknik birimler de bulunacak. 765 metrekarelik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 13 araçlık otobüs peronu, bilet satış alanları, kafeterya ve teknik alanlar olacak. İtfaiye Hizmet Binası’nda ise dört büyük itfaiye aracı için garaj, ofis alanları, yemekhane, yatakhaneler, dinlenme alanı, kapalı spor salonu oluşturulacak. Buranın toplam inşaat alanı ise 1318 metrekare olacak. Alanda ayrıca 27 araçlık açık otopark, açık dinlenme alanları ve yeşil alanlar da bulunacak.

Mandal ve mandalini sevdi

Kınık Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Başkan Soyer, eşi ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin manda hibe ettiği Dündarlı köyündeki üreticileri ziyaret etti, yeni doğan manda yavrularını sevdi. Neptün Soyer, manda yavrularına Mandal ve Mandalin ismini verdi. Başkan Soyer, üreticiye hibe ettikleri 134 mandanın yeni doğumlarla birlikte çoğaldığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Manda sütü, manda yoğurdu ve kaymağı çok değerli. Bunun yanı sıra İzmir mozarellası üretme hayalimiz var. Verdiğimiz mandalara sahip çıkan, üretimi her geçen gün artıran köylülerimize verdikleri emekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dündarlı Köyü'nde 8'i kadın 12 üreticiye 40 manda hibe etti. İzmir genelinde üreticiye 134 manda hibe edilirken bu sayı yeni doğumlarla birlikte 157'e çıktı.

Soyer, Dündarlı Köyü'nün ardından Musacalı ile Kaşıkçı köyleri arasındaki 6 kilometrelik yolda başlayan asfalt serimi çalışmalarını denetledi.