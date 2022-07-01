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Başkan Soyer'den üniversitelilere müjde! Eve dönüş bileti bizden!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilere bir müjde verdi. Soyer, İzmir'de okuyan öğrencilerin eve dönüş biletlerinin karşılanacağını duyurdu

Başkan Soyer'den üniversitelilere müjde! Eve dönüş bileti bizden!
01 Temmuz 2022 Cuma 10:43

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den İzmir'de üniversite okuyan öğrencilere bir müjde daha. Soyer, artan bilet fiyatları nedeniyle evine gitmekte zorlanan öğrenciler için maddi destekle bulunacaklarını duyurdu.

3403 öğrenciye destek vereceklerini duyuran Soyer, öğrencilere bilet için 350 lira vereceklerini açıkladı.

Soyer, daha fazla gence destek olmak için ise vatandaşlara çağrı yaptı.

Askıda Bilet kampanyasına nasıl katılım sağlanır?


“Askıda Bilet” uygulamasına katılmak isteyen İzmirliler, bizizmir.com sitesi üzerinden “Askıda Bilet Al” sekmesine tıklayarak bilet bekleyen öğrencilerle buluşuyor ve kampanyaya destek olabiliyor.  Öğrenciler ise “Askıya Bilet Bırak” sekmesiyle nereden nereye gideceğini, gideceği tarihi ve öğrenci belgesini sisteme yükleyerek bilet başvurusunu oluşturabiliyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #öğrenci bilet #üniversite
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